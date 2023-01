La vaga de Secretaris Judicials colapsarà la Justicia

Arrenca una setmana de vagues en diferents col.lectius: metges, infermeres, professors, taxistes.... però els qui inauguren les protestes seran, a partir de demà, els secretaris judicials, que comencen una vaga indefinida. Perquè es convoca aquesta vaga, què és el que demanen?





El que demanen són millores salarials, equiparar la seva categoria a la de jutges i fiscals. Expliquen que desde fa més de 10 anys, estan assumint noves tasques, noves funcions, però en canvi això no es veu reflectit en la seva retribució. Tenen més feina, però el mateix sou. Es el que ens ha dit Juan José Yánez, que és membre del comité de vaga de la Unió progressista de lletrats

No és la primera vegada que aquest col.lectiu fa vaga. L'any passat, els secretaris judicials van convocar aturades, van arribar a un acord amb el ministeri de justícia, que ara, diuen que s'està incomplint. Segons Yáñez, el que falta és predisposició per part de l'administració





Segurament hi ha molta gent que no sap exactament quina és la funció d'un secretari judicial, fins a quin punt la seva figura és important.. què és el que fan concretament?





Per resumir-ho, el que fa un secretari judicial és donar fe de que s'ha celebrat un judici. Per tant, si aquesta figura no hi és, el judici no es podria celebrar, tret de casos que siguin essencials. Més conseqüencies...També es paralitzen pagaments judicials a particulars, com per exemple, pensions d'aliments, perquè són els únics que poden accedir a aquestes consignacions judicials. Els jutges reconeixen que la incidència podria ser extrema, perquè la funció és indispensable.

Aquesta vaga indefinida, a partir de demà, pot acabar tenint un impacte molt important en empreses i en els propis ciutadans. Milers de judicis es poden veure ajornats en un sector, com el de la justícia, ja prou col.lapsat i amb molts casos que encara esperen en un calaix.