Vaga de RENFE el 30 de setembre i el 1,4,5,7,8, 11 i 12 d'octubre

Els maquinistes de RENFE convoquen 8 jornades de vaga per demanar més personal. Serà el 30 de setembre, l'1, 4, 5, 7, 8 11 i 12 d'octubre. El Diego Martín és el portaveu del sindicat de maquinistes SEMAF, que ens explica el perquè d'aquesta vaga: “El conflicto comenzó hace bastante tiempo. No entendemos como no se restablecen algunas circulaciones, porque ya vemos los trenes abarrotados. No se están gestionando de manera adecuada los recursos humanos de la empresa, creemos que se está destruyendo empleo de forma injustificada, y también queremos denunciar los incumplimientos de acuerdos previos sobre la gestión de cercanías en Catalunya y en otros territorios. Vemos una nula voluntad de la empresa para solucionar el conflicto. El personal está decreciendo desde hace años, vemos que los procesos que se están llevando a cabo para contratar personal se retrasan, se están incumpliendo todos los acuerdos a los que se ha llegado con los trabajadores. La empresa se escuda en el tema de la pandemia, pero es que nosotros llevamos mucho tiempo denunciando esta situación ,la pérdida de personal es previa a la pandemia, así que no vemos justificación ninguna. Hacemos también un llamamiento a otros sindicatos a sumarse a la convocatoria. Todos los sindicatos del grupo RENFE nos hemos reunido para hablar del tema. Los paros se van a producir, y hemos elegido días alternos para no afectar demasiado a los usuarios. Son huelgas totales y parciales, y esperamos que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, pero no somos optimistas por que no vemos ninguna voluntad por parte de la empresa para solucionar el problema”. La vaga afectarà a tots els trens, no només als de rodalies.