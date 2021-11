Vaga general al sector de la carn

Més de 100.000 treballadors del sector càrnic estan cridats a participar en la vaga general convocada per CC.OO i UGT. La vaga serà el 25 i el 26 de novembre, i els dies laborables del pont de la Puríssima. Alerten que si la convocatòria es porta a terme suposarà l'aturada del quart sector industrial més important d'Espanya i que pot provocar problemes de desproveïment. En parlem amb el secretari general de Comissions Obreres d'Indústria a Catalunya, José Antonio Hernández, que ens explica els motius d'aquesta vaga: “Estem intentant resoldre l'aplicació del conveni col.lectiu. La posició en la que es troba la patronal no permet un acord raonable pels treballadors, així que la única opció que ens queda és recòrrer a la mobilització per defensar un acord digne pel sector. Fa mesos que negociem. I hem de tenir present que el sector ja ha lliurat una batalla molt intensa els darrers anys per treure de la precarietat a milers de treballadors que estaven com a falsos autònoms. Ara toca donar un nou pas, que consisteix en tenir un conveni digne, i més tenint en compte les magnituts macroeconòmiques d'aquest sector. El que estem demanant és un augment del 3% del sou, i és que les dades de l'IPC ens donen la raó. Estem reclamant reduir jornades, perquè el nostre sector té jornades molt més llargues que la mitjana, estem reclamant també mesures que permetin conciliar la vida laboral i familiar... tota una sèrie de mesures que creiem justes i necessàries. Som el quart sector a nivel estatal i el tercer de Catalunya, i que no ha parat de donar beneficis durant els darrers anys tot i la pandèmia”. El José Antonio també ens confirma que la possibilitat de que hi hagi problemes de desproveïment és real: “Sí, podria passar. És probable. El càrnic és un sector que treballa molt a curt termini, amb producte fresc, amb una cadena molt coordinada on entren granjes, escorxadors, super mercats... si aquesta cadena es trenca, evidentment de forma inmediata tots ens veiem afectats".