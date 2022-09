La vaga d'autobusos de Barcelona, indefinida

La vaga als autobusos de Barcelona es converteix en indefinida. Els treballadors ho han decidit aquest dijous al migdia en una assemblea conjunta. Després de la vaga de 24 hores d'aquest dijous, convocaran aturades de dues hores per torn a partir de demà i fins que TMB cedeixi a les seves reivindicacions.

"S'ha decidit convocar aturades de dues hores, de dilluns a divendres, de moment indefinidament. Farem parades de 8 a 10 h del matí, de 16 a 18 h de la tarda i de 4 a 6 h de la matinada", han explicat Octavi Fernández, membre del comité d´empresa i de la secció sindical de bus de CCOO a Catalunya.

Els sindicats convocaran formalment la protesta indefinida els propers dies. Els treballadors han decidit en assembla que aquest dijous, amb la vaga de 24 hores,comença una tongada de protestes que de moment no té data de finalització.

Els sindicats asseguren que l'empresa té marge de maniobra per apujar-los el sou tot i ser treballadors públics. De moment no hi ha reunió a la vista amb TMB.

Vaga de 24 hores amb aglomeracions

Tant TMB com els sindicats han confirmat que els serveis mínims de la vaga d'aquest dijous s'estan complint al 100%. Ara bé, en hora punta s'han format grans aglomeracionsper pujar al bus en algunes parades de la ciutat. Durant la vaga de 24 hores, els serveis mínims del 40% només es garantiran de 6.30 a 10.30 h del matí, i de 16 a 20 h del vespre. La resta del dia només passen el 20% dels autobusos d'un dia normal.

TMB ha confirmat que molts usuaris han optat per fer servir el metro. Hi ha hagut un 4% més de validacions aquest matí que un altre dia sense vaga.