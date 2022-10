Vacuna grip 2022: Cita prèvia, qui pot rebre-la i tot el que cal saber de la campanya de vacunació

Ja està tot a punt per a la campanya per injectar la vacuna de la grip 2022 a Catalunya. Aquest any es duu a terme conjuntament amb laquarta dosi de la vacuna de la covid, però les persones majors de 60 anys també poden vacunar-se només de la grip si així ho desitgen. Ja s’han començat a posar a les persones que viuen a residències de gent gran. També als sanitaris d’aquests centres. Què cal saber sobre la vacuna de la grip 2022?

T’oferim una guia completa perquè n’estiguis el cas, amb les dades de l’inici de la vacunació, les persones a qui es recomana rebre la protecció, com demanar cita prèvia, efectes secundaris i altres preguntes freqüents.

Què vols saber de la vacuna de la grip 2022 a Catalunya?

Quan comença la vacunació de la grip?

La campanya de vacunació de les persones majors de 80 anys que viuen en residències i dels treballadors d’aquests centres ja està en marxa a Catalunya. En breu s’administrarà la vacuna a la població general major de 80 anys, unes 400.000 persones, que rebran un avís a través del seu CAP. Més endavant, Salut obrirà la vacunació de la grip a les persones d’entre 60 i 80 anys i també la doble vacunació de la grip i la covid-19.

Qui es pot vacunar de la grip?

Les embarassades i els pacients amb malalties cròniques que ho vulguin poden vacunar-se de la grip. També les persones majors de 60 anys que, a més, poden optar a la doble vacunació de la grip i de la quarta dosi de la vacuna de la covid-19. També es poden vacunar les persones que conviuen a la llar amb persones de risc.

A més, quan han passat dos mesos de campanya, si hi ha vacunes disponibles, també poden sol·licitar vacunar-se de la grip persones fora dels grups de risc, fins a exhaurir les vacunes disponibles. Enguany, ha s’han adquirit un total de 1.604.800 dosis, 34.800 dosis més respecte a la campanya de vacunació de 2021-2022.

Com es pot demanar cita prèvia?

Cal demanar cita prèvia per rebre la vacuna de la covid. Per sol·licitar dia i hora, cal fer-ho a La Meva Salut, a citasalut.cat o a través dels centres d’atenció primària (CAP).

Quins efectes secundaris té la vacuna de la grip?

Quins són els efectes secundaris de la vacuna de la grip? Segons informa Salut, la vacuna contra la grip pot produir molèsties o dolor en la zona en què s’ha administrat que acostumen a ser lleus i a no durar més de dos dies. Altres reaccions menys freqüents són febre, malestar o dolor muscular, que es poden iniciar entre sis i 12 hores després de la vacunació i desaparèixer en un termini d’entre un i dos dies.

El departament concreta que a Catalunya se n’administren més d’un milió de dosis cada any i no han provocat efectes adversos importants.

Quines contraindicacions té?

La immunosupressió, l’embaràs i la lactància no són contraindicacions per a la vacuna antigripal, recorda Salut. En canvi, la vacunació de la grip està contraindicada en infants menors de sis mesos, en cas de malaltia aguda (cal esperar fins que la persona es recuperi) i si hi ha hagut al·lèrgia a una dosi anterior o a algun component de la vacuna.

La importància de vacunar-se aquest any: per què?

Salut recorda que la grip infecta entre un5 i el 20% de la població i provoca la mort d’entre 300.000 i 500.000 persones al món cada any. El risc de defunció és més del doble si una persona contrau a la vegada la grip i la covid-19. Per això, i tenint en compte que el coronavirus SARS-CoV-2 continua circulant i la relaxació de les mesures, recomana especialment als grups de risc que no deixin de vacunar-se.