La vacuna d'Oxford mostra una eficàcia del 70%

La vacuna d'Oxford ha mostrat una eficàcia del 70% segons els resultats preliminars de l'assaig clínic en fase III, segons ha informat aquest dilluns la farmacèutica AstraZeneca.

Aquesta ha explicat que es tracta de resultats preliminars en assaigs al Regne Unit i Brasil, on no es van informar d'hospitalitzacions de casos greus dels participants.

En total hi van haver 131 casos de covid. Un règim de dosificació va mostrat una eficàcia d'un 90% quan es va administrar la vacuna com a mitja dosis, seguida d'una dosis completa al mes, mentre que un altre règim va mostrar una eficàcia del 62% quan es va administrar com a dosis completes amb com a mínim un mes de diferència. L'anàlisi combinat va donar com a resultat aquesta eficàcia del 70%.

La farmacèutica ha assegurat que es continuaran fent anàlisis addicionals, "refinant" l'eficàcia de la vacuna i establint la duració de la protecció. La protecció contra la covid-19 es dona 14 dies o més després de rebre la dosis de la vacuna, segons ha explicat la farmacèutica.

AstraZeneca prepararà ara la presentació de regulació de les dades a les autoritats a tot el món. A més, buscarà una llista d'ús d'emergència de la Organització Mundial de la Salut "per a accelerar la disponibilitat de vacunes en països de baixos ingressos".

L'anàlisi inclou dades dels assaigs en fase II i III al Regne Unit i en fase III al Brasil. En total, més de 23.000 participants avaluats seguint dues dosis d'un règim de mitja dosis/dosi completa o un règim de dues dosis completes d'AZD1222 o un comparador, una vacuna conjugada meningocòccica anomenada MenACWY o solució salina.

La companyia ha assegurat que progressa "ràpidament" en la fabricació amb una capacitat de fins a 3.000 milions de dosis per al 2021 de forma continua, pendent d'aprovació regulatoria.

La vacuna es pot emmagatzemar, transportar i manipular en condicions normals de refrigeració, entre 2 i 8 graus, durant com a mínim sis mesos i administrar-se en entorns d'atenció mèdica ja existents.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Salvador Macip, investigador mol.lecular de la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC, "tenim tres vacunes en fase molt avançada però cap d'elles està encara aprovada. Encara no tenim totes les dades però són molt bones notícies que ens permeten ser molt positius." explica Macip.

El professor afegeix que "la qualitat d'aquestes vacunes és molt elevada i, possiblement, l'avantatge que pot tenir la d'Oxford és que és més fàcil de conservar que les de Moderna i *Pfizer. Això és un avantatge logístic molt gran per a llocs on és difícil aconseguir mètodes de conservació massa específics."