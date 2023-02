La Unitat Canina de Rescat i Salvament, K9 de Creixell dona un cop de mà a Turquia pel terretrèmol

La Unitat Canina de Rescat i Salvament, K9 de Creixell, L'ONG que presideix Pere Frutos ,ha volgut desplaçar-se a Turquia per a ajudar a les víctimes i famìlies del terratrèmol. .

L'equip de rescat tarragoní ha estat un dels contingents al costat de la Unitat Militar d'Emergència (UME) que es van desplaçar fins al lloc de la catàstrofe per a intentar localitzar persones atrapades o víctimes per a poder ser extretes dels enderrocs.



L'ONG de Creixell, amb delegacions a Portugal, el Brasil, l'Argentina i Xile, porta a la seva esquena més de 600 rescats per tot el món i la seva capacitat de reacció i disponibilitat de gossos experts en detecció de persones l'han convertit en un referent, tant a Catalunya com en la resta d'Espanya i a nivell internacional.

El mateix president de l'entitat va ser qui es va buscar la vida per a aconseguir avió i passatge per a 4 persones i 4 gossos especialistes. Són voluntaris que van tenir la trobada en l'aeroport de Barcelona per a viatjar a Turquia. Actualment, l'ONG ja no compta amb el patrocini de la URV Solidària ni de l'Ajuntament local i això significa que les despeses que no assumeix l'ambaixada sorten de la seva butxaca.



En els seus 23 anys de vida (legalització de l'entitat que portava ja alguns anys operativa), K9 de Creixell ha participat en 18 terratrèmols en països com el Pakistan, l'Índia, l'Equador, Mèxic, Filipines, el Brasil, l'Índia, l'Equador, Algèria, el Marroc, Tunísia, Itàlia, Xile... així com a cerca de persones desaparegudes a Catalunya.