Una veïna de Girona demana que les gallines es considerin animals de companyia

Més de trenta anys amb animals a la parcel·la de casa seva i ara, de sobte, els hi fan treure. La Montserrat Agell és una veïna del barri de Montjuïc de Girona que se sent confosa pel requeriment que l’Ajuntament li ha fet arribar i mitjançant el qual l’insta a retirar les tres gallines i l’ànega que hi té.

La Montserrat s'ha passat tota una vida en aquesta zona de la capital gironina i mai havia tingut constància que els animals que hi té estarien cometent cap il·legalitat, ja que, molt abans de tenir les aus actuals, tenia al mateix lloc una parella de galls dindi, que fins i tot li van arribar a criar.

Agell atribueix aquesta decisió municipal a la possible denúncia d’una “veïna problemàtica” que hauria provocat la inspecció pertinent i l’actuació del consistori. "Quan van venir a inspeccionar la finca, van quedar sorpresos de les bones condicions en les quals es troben les aus".

Segons l’Ajuntament de Girona, la propietària d’aquestes aus no compliria amb la normativa vigent recollida al pla d’ordenament urbanístic municipal, en què s’estableix que la cria, engreix, guàrdia i custòdia de bestiar ha de ser en finques de terreny rústic, i no en urbanitzable, com seria el cas.

Quan van anar a inspeccionar la finca, van quedar sorpresos de les bones condicions en les quals es troben les aus

La presència d’aquestes aus també incompliria l’ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals vigent des de l’any 2009, que prohibeix la possessió d’aviram en cases del nucli urbà, malgrat que l’habitatge tingui un gran jardí, un pati o un hort.

El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha explicat que l’afectada ha presentat recurs al requeriment i que ara serà l’Ajuntament qui l’estudiarà tot donant els arguments jurídics i legals que cal per justificar que l’actuació municipal “està ben fonamentada des d’un punt de vista administratiu” Martí Terésregidor de Sostenibilitat de Girona

La Montserrat Agell té el cas en mans d’advocats, però ja avisa que la seva defensa girarà a l'entorn d'una altra normativa, la que permet tenir animals de companyia a casa, com aquell que té un gos, un gat o un conill.

L’Ajuntament de Girona insta aquesta dona a presentar les evidències de la destinació final d’aquestes aus. Al regidor se li va preguntar pel protocol que se segueix quan algú s’ha de desfer d’uns animals com aquests, i Terés explica que les gallines “són animals que per les característiques que tenen són fàcils de ressituar”.

Agell se sent moltagraïda per les mostres de suport que ara rep de veïns i ciutadans d’arreu de Girona.