En una situació de decret d'alarma tenim dret a un retorn de l'import del bitllet automàticament?

Por a l'epidèmia, causa de força major.



La por insuperable de molts consumidors a contreure la malaltia en els seus viatges d'oci, o a quedar-se aïllats lluny dels seus domicilis ens sembla una raó justificada per a cancel·lar les reserves efectuades. No es tracta d'una cancel·lació voluntària, com a agències, hotels o companyies aèries volen fer creure, sinó una decisió motivada per la presència de la malaltia i la incertesa sobre les conseqüències personals i econòmiques que pot tenir un contagi per coronavirus. Enrique García, portaveu de la OCU, ho diu clar. Ha de considerar-se raó de força major.

No és el consumidor qui ha de pagar les conseqüències de la cancel·lació: si no es considera força major, no se'ls reemborsarà els diners pagats, amb el que l'usuari sofrirà un greu perjudici econòmic.

El consumidor no ha de pagar les conseqüències



"Per això, demanem a l'Administració que consideri la situació actual com a causa de força major i insti a les empreses que permetin cancel·lar els viatges contractats sense fer front a les penalitzacions dels contractes." ens explica l'Enrique.

"També reiterem la nostra sol·licitud a les línies aèries i empreses transportistes perquè, per pròpia iniciativa, considerin que estem davant un cas de força major i reemborsin l'import dels viatges." ens diu.

La salut és el primer



El nombre d'afectats pel coronavirus continua augmentant en tots els països. Encara hi ha moltes incerteses sobre l'alerta sanitària provocada pel coronavirus, però ha de prevaler el sentit comú, posar en marxa les mesures bàsiques de precaució per a evitar contagis. Entre elles, està evitar viatjar a les zones afectades si no és estrictament necessari.