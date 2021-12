Una injecció anticonceptiva per resoldre el problema dels senglars a la ciutat

Una injecció anticonceptiva podria arribar a controlar la població de senglars. Un estudi de la Universitat Autònoma i la Diputació de Barcelona ha demostrat que aquesta punxada és efectiva per evitar que es reprodueixin. Parlem amb el Manel López, membre del Departament de Sanitat i Anatomia Animal de la UAB i director d'aquest estudi, que ens diu: “Aquesta injecció provoca la infertilitat dels senglars, sobretot femelles, però hem de dir que no és una mesura a prendre de forma exclusiva, això ha de formar part d'un pla global d'acció. Estem pensant en zones urbanes, en els conflictes que generen els senglars que arriben a aquestes zones urbanes. Cal també concienciar a la ciutadania que no han de donar aliment ni facilitar l'accés a l'aliment a aquests animals, perquè si no continuaran venint. Cal controlar els equipaments, els espais... les papeleres o els contenidors, el menjar dels gats... els senglars són intel.ligents, busquen com cobrir les seves necessitats. Evitar la seva reproducció vol dir controlar que no es dispari la població en zones urbanes, però també evitar que vingui a buscar aliment a les ciutats, com passa actualment. La caça s'ha mostrat poc efectiva. És el que hem estat fent molts anys, i de moment les mesures que s'han pres no han ajudat a resoldre el problema. S'han eliminat molts senglars de les zones urbanes, però el problema persisteix, això vol dir que alguna cosa hem de fer. El resutat del nostre pla pilot ens diu que pot ser una eina útil aquesta injecció, però s'ha de dissenyar un pla adequat per resoldre el problema. A més els senglar poden tenir fills en diversos moments de l'any, i el problema és que a zones urbanes tenen totes les seves necessitats cobertes, i la seva eficiència reproductiva en zones urbanes és fins i tot més gran. D'una sola camada es poden tenir des de quatre fins a vegades fins i tot sis.