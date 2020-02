Com cada dimarts, el nostre expert en tecnologia Edu Porta ens comenta les novetats de la setmana.

-El Samsung Galaxy Z Flip es filtra en vídeo a escassos dies del seu debut

La setmana passada ja vam comentar que es filtro aquest Galaxy Z Flip i que sortiria el 14 de febrer per uns 1500€ i ara s'ha filtrat un vídeo de com és realment.



-Una errada de Google Fotos va permetre la descàrrega de vídeos privats aliens

Google està contactant amb alguns usuaris del seu servei d'emmagatzematge de fotos per a informar-los que una fallada tècnica podria haver resultat en l'enviament accidental de vídeos privats a terceres persones



-Ja aquesta disponible Warcraft III: Reforged, però Blizzard automatitza els reemborsaments i promet actualitzacions per a millorar el joc

Des del llançament del joc no han estat pocs els usuaris que s'han queixat de problemes tècnics i l'absència de funcions que s'havien promès. Per a atallar la polèmica i el descontentament, la companyia ha activat un procés de reemborsament automàtic i avançat l'arribada d'actualitzacions.



-Microsoft pagarà fins a 20.000 dòlars per descobrir fallades de seguretat en Xbox Live

Microsoft ha estructurat un programa de premis econòmics en funció de la gravetat de la fallada. Les recompenses parteixen dels 500 dòlars concedits pels bugs més lleus i pot arribar a aconseguir els 20.000 dòlars



-Amazon Prevalgui supera els 150 milions de subscriptors

Amazon ha anunciat que té més de 150 milions de clients Prevalgui a tot el món.

durant l'últim trimestre de 2019 es van donar d'alta en Amazon Prevalgui més usuaris que en qualsevol altre.