Una de cada dues persones no pot declarar un bon estat de salut

La salud mental és un dels problemes que més ens preocupa... I amb raó. Segons un estudi de TherapyCharts en col·laboració amb Sigma Dos, un de cada dos ciutadans no és capaç de declarar un estat de salut sa i més del 54% s'han platejat acudir a un especialista per a millorar-lo. Parlem d'aquestes dades esgarrifoses amb Pablo RuízGarcía, psicòleg de TherapyCharts, qui ens explica els motius: "aquestes dades les hem d'analitzar i ho hem de fer individualment, ja que el sentiment d'angoixa es presenta segons la situació i el context de cadascú i nosaltres ajudem a assolir un estat de benestar de la salut mental del pacient. La valoració de l'escenari actual és millorable, cosa que no vol dir que siguin refutadament casos greus; aquí només parlem de percepcions de la població. Aquestes persones consideren que no tenen les estratègies idònies per afrontar les seves situacions. Les qüestions més problemàtiques que es presenten a la meva consulta són el malestar emocional associada a una sensació d'apatia, tristesa, desesperança... També la frustració de no gaudir dels bons moments com el pacient considera que els hauria de viure i l'angoixa de no aconseguir els objectius que un es proposa. Entre d'altres, també són habituals els casos d'ansietat, on percebem que hi ha un problema i, en conseqüència, disposem de menys resiliència amb segons quins estímuls. Aquests trastorns estan en augment perquè, com individus, podem estar tristos quan sentim que no tenim el control d'allò que succeeix al nostre voltant. Per tant, si com a societat hem viscut moments d'incertesa absoluta com una pandèmia mundial, és normal que s'hagin expandit els casos de depressió i estrès. Volem fer pronòstics del que passarà al futur i aquestes, generalment, no fan més que fer-nos mal. El consell que dono és que cal ser conscient que no tenim gairebé control sobre allò que ens passa; l'acceptació és el primer pas per ser feliç".