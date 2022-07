Una bona nutrició millora la vida dels nostres avis?

Parlem de la salut dels nostres avis. Recentment, les Nacions Unides han anomenat a aquesta dècada la de l'envelliment saludable. Ho fa amb l'objectiu d'impulsar accions per a millorar la vida de les persones de la tercera edat amb l'alimentació com a eix principal. I és que menjar bé és molt important, especialment quan un es va fent més gran. Un estudi de Font Active, encapçalat per Federico Cuesta, ha formulat la següent pregunta: una millor nutrició pot millorar la vida de les persones grans? Ell mateix ens explica les conclusions que han extret: "sí, és fonamentalntenem la salut com una paraula global, així que mirem de respondre preguntes que no siguin massa específiques perque, a posteriori, aquestes especificacions no es poden aplicar a la pràctica. Molts estudis avalen que la dieta mediterrània és la més indicada per a les persones grans. La combinació de fer esport amb una bona alimentació és clau per a mantenir-se saludable, també en aquestes edats. Així, s'aconsegueix alentir el deteriorament cognitiu, millorar la memòria, i disminuir molt el percentatge d'afectacions de malalties cognitives. Els estudis mostren que els nostres avis, generalment, mengen de manera saludable. Una prova és que només un 3% dels enquestats no menja fruita, és un fet que em va sorprendre. Aquesta generació ha tractat amb rigor una alimentació correcte. Un altre punt a tenir en compte és la diferència entre el que una persona pot menjar i els problemes de salut que poden obstaculitzar aquest objectiu. Molts tenen dificultats per a mastegar i els avenços de la dentadura són claus perquè això canviï. També és interessant la qüestió de la devolució, específicament conegut com a disfàgia. Ara la ingesta de líquids entre els més grans és superior per mastegar més fàcilment. Nosaltres recomanem una dieta mediterrània; aquella que conté oli d'oliva, fruita o llegums, entre d'altres".