Una anàlisis de sang podria detectar l'Alzheimer

Avui volem parlar d'un pas important en la detecció precoç de l'Alzheimer. Una investigació internacional, liderada per la Fundacío Pasqual Maragall i la Fundació La Caixa, demostra que un anàlisi de sang pot servir per detectar la malaltia abans que apareguin els primers símptomes. L'investigador principal d'aquest estudi és el doctor Marc Suárez Calvet: “És una notícia important, probablement un dels descobriments més importants sobre l'Alzheimer en els darrers anys. S'han desenvolupat alguns anàlisi de sang que sembla que ens poden permetre detectar la malaltia abans que es manifesti. Nosaltres des de la Fundació Pasqual Maragall ens especialitzem en l'Alzheimer pre-clínic, aquella fase en la qual encara no hi ha símptomes, però comencen a haver els canvis cerebrals que provoca la malaltia. Aquest biomarcador, fins ara, només es podia detectar amb una punció lumbar, que és un mètode molt més invasiu. Encara ara la millor manera que tenim per diagnosticar de forma certa l'Alzheimer és amb una punció lumbar. És una prova molt segura, però requereix una certa intervenció i no sempre es pot fer. Fer el salt de poder-ho també fer amb sang, facilitaria molt les coses. Però cal remarcar que encara no estem en aquest punt. L'anàlisi de sang funciona en l'àmbit de recerca, el repte següent és veure com funciona a la pràctica clínica real”. A Catalunya hi ha 86.000 persones dianosticades amb aquesta malaltia, que de moment continua sense tenir cura: “El gran repte pendent de la medicina moderna és poder curar o al menys tractar moltes malalties que ara no tenen cura. L'Alzeheimer no té tractaments que modifiqui la malaltia. Ara tenim tractaments simptomàtics, que suavitzen una mica els símptomes, però no hi ha cura. Ara mateix hi ha tractaments que estan en fase d'anàlisi, que són molt esperançadors, però encara passaran anys fins que podem provar aquests tractaments”.