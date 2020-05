"Tyler Rake" cinema d'acció en estat pur

Avui el Víctor ens fa tres suggerències i són aquestes:

-Tyler Rake

Tyler Rake (Hemsworth) és un mercenari que ofereix els seus serveis en el mercat negre, i al qual contracten per a una perillosa missió: rescatar al fill segrestat del príncep cap de la màfia índia que es troba a la presó. Segrestat per un capo de la màfia tailandesa, una missió que es preveia suïcida es converteix en un desafiament gairebé impossible que canviarà per sempre les vides de Tyler i el noi.

Una pel.lícula que podreu trobar a la plataforma Netflix.

-Sobre lo infinito

Inspirada en el conte de "Les mil i una nits", la celebrada col·lecció d'històries d'orient mitjà i d'història índia, la pel·lícula busca ser una juxtaposició de les diferents etapes que un ésser humà travessa en la vida. Des dels moments més preciosos de l'existència fins al despertar intel·lectual que ens porta a tractar de guardar la vida com un tresor i a compartir-la amb aquells als quals estimem.

Una pel.lícula que podreu trobar a la plataforma Filmin.

-Bacurau

En un futur pròxim. El poble de Bacurau plora la mort de la seva matriarca Carmelita, que va morir als 94 anys. Alguns dies més tard, els habitants s'adonen que el poble està sent esborrat del mapa.

Una pel.lícula que podreu trobar a la plataforma Filmin.

El Víctor Esquirol és un expert crític de cinema veterà de pràcticament tots els festivals del gènere, actualment es crític de OtrosCinesEuropa y cap divendres falla a la cita amb l'audiència de La Linterna Catalunya per aconsellar-nos tres pel.lícules. Les pelis d'en Víctor.