El turisme a Barcelona a debat

El debat sobre el turisme a ciutats com Barcelona és un debat recurrent, i de difícil consens. Els veïns de les zones on hi ha més concentració de turistes, evidentment tenen una visió molt diferent dels sectors que viuen directament del turisme. Es el cas, per exemple, de la restauració, els hotels, l'oci nocturn o els guies turístics. Precisament els guies turístics treballen desde fa mesos amb moltes limitacions...es queixen de que l'estratègia que està seguint l'Ajuntament, les mesures que ha posat en marxa, van en direcció contrària al principal objectiu que és reduir la massificació, Yolanda Bernal





La Olga Campos és guia turística amb titulació. Es vocal de l'Associació professional de guies turístics de Catalunya. Es queixa de que l'Ajuntament ha tirat pel dret i no els ha consultat. Diu que el dia a dia d'un guia turistic a Barcelona és més complicat, ara, amb els canvis que s'han introduit. Per exemple, els autocars no poden estacionar a prop dels monuments a visitar. D'aquesta manera, si es vol visitar la Pedrera, l'autocar ha d'aparcar davant de les Casa de les punxes, a la diagonal, i els turistes anar caminant. Primer inconvenient, com explica la Olga.





Els guies es queixen de que no hi ha lavabos públics al carrer, pels propis professionals i també pels turistes. I a Ciutat Vella, a partir de l'1 de març, els grups no podran superar les 20 persones. Això fa impossible, diu la Olga, fer una visita completa.





El guies turístics, en contra de totes aquestes limitacions, perquè els dificulta molt la feina, mentre que l'Ajuntament de Barcelona defensa un model sostenible de turisme, que vol evitar com sigui la massificació.

Una massificació que veiem sobre tot en algunes zones com la Sagrada Famíla o Ciutat Vella. Abans deia, que a partir de l'1 de març, justament a Ciutat Vella, els grups de turistes no podran superar les 20 persones. El regidor de turime de Barcelona, Xavier Marcé, diu que mesures com aquésta són imprescindibles per evitar problemes de convivència amb els veïns.

El que està clar és que el turisme ha recuperat ja els nivells prepandèmia. Barcelona va tancar el 2022 amb gairebé 10 milions de turistes, el 79% internacionals.