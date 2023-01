Trobada Hispanofrancesa a Barcelona

L'independentisme ha tornat a mesurar avui la seva força al carrer, aprofitant la cimera hispano-francesa que s'ha fet a Barcelona. Esquerra ha tornat a jugar a allò “d'anar a missa i repicar” al mateix temps. Amb un Pere Aragonès que ha rebut a Pedro Sánchez i Emmanuel Macron, mentre que el seu partit, Esquerra, protestava contra el que considera una provocació. A la protesta s'hi han afegit després els CDR, amb algun moment de tensió amb els mossos d'esquadra, però afortunadmanet cap incident important. Quina és la última hora d'aquesta cimera.





La última hora és que estàvem pendents d'una visita que havien de fer Sánchez i Macron, al Museu Picasso, un cop acabada aquesta cimera. Arran havien anunciat una acció de protesta també al voltant del museu. Una protesta que ha aplegat a unes desenes de persones, però que s'han trobat la zona totalment blindada, i no s'hi han pogut acostar, i a una certa distància han escridassat també als dos presidents. Després d'aquesta visita al Museu Picasso, Pedro Sánchez ha aprofitat per reunir-se també amb el líder del PSC, Salvador Illa. I Macron s'ha dirigit al Liceu francés, per reunir-se amb la comunitat francesa que viu a Barcelona .





Aquesta és la última hora però aquest matí, uns 6mil independentistes, segons la guàrdia urbana, s'han aplegat a l'Avinguda Maria Cristina en protesta per la cimera, i dirigents d'Esquerra, com Oriol Junqueras, han hagut de marxar, oi?





Junqueras és un d'aquests 6mil independentistes que estava protestant, però no ha estat gaire benvingut. De fet, s'hi ha estat només un minuts i ha marxat molt abans de que començés la cimera. I per què ha marxat? Doncs perquè els propis independentistes l'han començat a insultar, a escridassar, amb crits de botifler, de traidor o Puigdemont és el nostre president

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, només ha participat en la recepció dels presidents Sánchez i Macron, però ha marxat ràpid, abans de que sonessin els himnes d'Espanya i França. Ha parlat uns minuts amb Pedro Sánchez i després ha marxat al Palau de la Generalitat, des d'on tornava a insistir que el procés no s'ha acabat. I treia ferro també a l'escridassada a Junqueras.

Fins aquí, tot ha transcorregut, sense incidents. Les coses s'han començat a complicar quan una part dels manifestants, convocats pels CDR, s'han desplaçat al consulat francés, a la ronda universitat. Què ha passat?

En aquest punt sí que s'han viscut alguns moments de tensió entre manifestants i mossos d'esquadra, amb alguns cops de porra, quan han intentat traspassar la línia policial, però sense que la cosa hagi anat a més.

També hi ha hagut tensió a la Ronda Sant Pere quan intentaven passar per davant de la prefactura de la policia naiconal de via laeitana però els mossos d'esquadra, també en aquest cas, els han barrat l'accés.





