Es tripliquen les sol.licituts d'adopcions a Catalunya

En els últims cinc anys a Catalunya, pràcticament s'han triplicat el nombre de sol.licituts d'adopcions per infants nascuts a casa nostre. Al 2016 es van presentar 165, mentre que l'any passat , el 2021, van ser 431. Unes xifres a les que no s'arribaven des del 2012. Què passa amb les famílies interessades a iniciar un procés adoptiu ? Parlem amb Carlos Segura, que és el director de l'Institut Català d'Acolliment, que ens explica perquè creu ell que es deguda aquesta xifra de sol.licituts d'adopcions tan alta: “Segurament són molts factors els que conflueixen. De fet el nombre d'adopcions nacionals abans del 2015 ja es situava sobre les 300-400 sol.licituts anuals. Quan la xifra està molt per sobre de la de l'any anterior, s'activa una suspensió transitòria de les adopcions: “Això es fa per evitar que les circunstàncies en les que es troben les famílies en el moment que demanen l'adopció sigui molt diferent al moment en que es realitza aquesta adopció. Hem d'aclarir que el fet de que aquesta suspensió transitòria estigui activa, no congela les sol.licituts. El que es fa des de l'any 2017 és fer igualment per ordre cronològic de presentació de les sol.licituts, tan el procés d'informació a les famílies, després passar al procés d'acreditació i informació per obternir la idoneïtat, i el procés segueix. És possible que després d'aquest temps d'espera hi hagi gent que decideixi finalment no adoptar, però passa poques vegades. Les famílies que prenen aquesta decisió ho fan de manera molt meditada”. Sobre els requisits per poder adoptar avui dia, ens diu que: “Nosaltres demanem informació de caràcter mèdic, i després també alguns aspectes que ens obliga el compliment de la legislació en quant a antecedents penals i altres qüestions”. És molt difícil adoptar, sobretot a altres països?: “Això ha canviat molt en els darrers anys. La situació de molts països han variat molt en els darrers 20 anys, els seus sistemes de protecció a la infància han evolucionat, i això fa que hi hagi menys infants a disposició de l'adopció internacional.”