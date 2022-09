Al parc de Collserola hi ha rècord històric de senglars: es calcula que ara hi hadisset senglars per quilòmetre quadrat. Fa quatre anys, el 2018, n'hi havia cinc.

Per tant, s'han més que triplicat, i a l'estiu, amb la sequera, és quan se'n veuen més perquè baixen als entorns urbans per la falta de menjar en el seu hàbitat natural.

Aquest problema va a pitjor segons els veïns dels barris més pròxims.

Aquest problema no és nou, però torna a estar d'actualitat. Dilluns un veí es va trobar lamoto destrossada pels senglars, que es volien menjar un meló que havia deixat dins el seient.que la van bolcar, van destrossar el seient i van ratllar tot el carenat, i tot i això no van poder treure la fruita.

Els senglars es passegen pels carrers. Aquesta situació es repeteix cada dia,

Busquen menjar a les papereres, i l'hora de tirar la brossa al contenidor és un moment crític. Molts veïns javan equipats amb trossos de pa perquè no els ataquin, però els experts insisteixen que no se'ls doni menjar.

L'esterilització, a debat

L'Ajuntament ja ha avançat l'horari de recollida de les escombraries, però els veïns consideren que la mesura és insuficient. aposten per l'esterilització.

Tot i això, Xavier Patón, que és gerent de Benestar Animal de l'Ajuntament de Barcelona, apunta que cada any se'ls hauria d'esterilitzar, i "no és gens fàcil que cada any siguem capaços de trobar els mateixos exemplars als mateixos llocs".

L'Ajuntament s'ho plantejaria, explica, si s'aconsegueix que es tracti d'una esterilització com la que es fa amb els animals de companyia. Des del juny fins ara l'Ajuntament ha capturat noranta senglars per després sacrificar-los.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado