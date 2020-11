Tres pel·lícules de tres gèneres diferents per a passar el cap de setmana

Aquestes son les pel.lícules que recomana, com cada divendres a La Linterna Catalunya, el Víctor Esquirol, crític de cinema de "otros cines europa".

"EL HOMBRE QUE PUDO REINAR"

Danny Dravot i Peachy Carnehan, dos aventurers que viatgen a l'Índia en 1880, sobreviuen gràcies al contraban d'armes i altres mercaderies. Un dia, decideixen fer fortuna en el llegendari regne de Kafiristán. Després d'un duríssim viatge a través de l'Himàlaia, aconsegueixen la seva meta just a temps per a fer ús de la seva experiència en el combat i salvar a un poble dels seus assaltants. Està inspirada en un relat de Kipling.

Protagonitzada per Sean Connery i Michael Caine.

Sean Connery és, potser, l'actor que més joventuts ha tingut, madur sempre. El de vigència més improbable. No tots poden treballar amb Hitchcock entre James Bond i James Bond ni sobreviure a un personatge que detindria o desviaria la carrera de qualsevol.

"THE NIGHT OF THE KINGS"

Un home és enviat a "La Maca", una presó enmig del bosc de Costa d'Ivori governada pels seus propis presos.

Seguint la tradició, amb la primera lluna vermella és designat pel cap com el nou "romà", la qual cosa implica que ha de contar una història per a la resta de presoners.

Després de descobrir el que el destí li espera, comença a narrar la vida del llegendari rebel "Zama King", sense una altra opció que la d'allargar el seu relat fins a l'alba.

"HISTORIA DE LO OCULTO"

Faltan 60 minutos para la última transmisión de Midnight, el programa de periodismo más famoso de la televisión. Esta noche es Adrian Marcato, quien podría exponer una conspiración que vincula al Gobierno con una conspiración maligna.