Treball, PIMEC i FEGICAT impulsaran accions per formar nous instal·ladors energètics

El Departament d'Empresa i Treball, PIMEC i la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya (FEGICAT) han signat un conveni de col·laboració per impulsar accions de formació de nous professionals del sector energètic i cobrir la creixent demanda d'instal·ladors. Amb aquest objectiu, les tres parts es comprometen a desenvolupar actuacions que van des de la identificació de les necessitats formatives i de persones que hi estiguin interessades, fins a definir ofertes formatives i difondre ofertes de treball en aquest àmbit. Segons un estudi elaborat per FEGICAT, les empreses del sector estarien en disposició de contractar uns 18.000 treballadors a dia d'avui, però el 93,9% reconeix tenir dificultats per trobar personal qualificat.

Per Raúl Rodríguez, Director General de Fegicat ,el sector energètic és "cabdal" per al bon funcionament del sistema productiu del país, però que per poder desenvolupar tot el seu potencial necessita treballadors qualificats. "No hi haurà transició energètica ni transició verda sense professionals amb la formació necessària per dur-la a terme", ha alertat.

Més enllà de la Formació Professional, el conveni preveu instruir professionals del sector sense cap titulació perquè tinguin el certificat de professionalitat, oferir formació continua als treballadors que vulguin adquirir nous coneixements en un context de grans canvis i, a través del SOC, oferir una porta d'entrada al sector a persones a l'atur. Part d'aquesta formació, la faran professionals del sector en actiu que rebran una formació online en competències docents.

Tota aquesta activitat formativa s'articularà amb la posada en marxa d'un programa específic a nivell sectorial de tres anys de durada que incorporarà actuacions d'orientació, formació i intermediació. Catalunya "no es pot permetre" que, amb una demanda d'uns 6.000 nous instal·ladors anuals, no es pugui donar una oferta formativa adequada per cobrir les necessitats. És per això que ha valorat molt positivament un conveni que, de la mà del sector públic i el privat, detecta les necessitats en matèria de formació d'un sector econòmic amb molt de futur i busca solucions.

El sector compta actualment amb unes 17.000 empreses que donen feina a més de 85.000 persones. Unes xifres que, tenint en compte que actualment només hi ha instal·lada el 6,5% de la potència solar prevista d'aquí al 2030, significarà que ens els pròxims anys la demanda de nou professionals no pararà de créixer. "Les empreses del sector estan en disposició de contractar uns 18.000 treballadors a dia d'avui i fins a 177.000 d'aquí al 2050, el què és un repte majúscul però també una gran oportunitat",