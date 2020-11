Tras el caos con las ayudas a los autónomos, ¿qué va a hacer la Generalitat?

Las ayudas 2.000 euros a los autónomos que otorga la Generalitat para hacer frente al impacto a la covid-19 ya se han agotado en poco más de 24 horas, según fuentes de los Departamentos de Trabajo y Políticas Digitales y Administración Pública.

Han estado dos días, pero, marcados por el mal funcionamiento de la página web y las quejas entre las personas que aspiraban a recibir la prestación.

Este lunes la página ya se colapsó por el gran volumen de peticiones y el martes por la mañana se recibieron 406.000 solicitudes, pero muchas no se han podido validar. La dotación de total de la Generalitat es de 20 millones de euros, por lo tanto, el objetivo era que los 2.000 euros de ayuda llegaran a 10.000 personas por orden cronológico.



El pago se hará efectivo en las próximas semanas después de que esta mañana se llegaran a las 10.000 solicitudes presentadas. Los 20 millones de euros de esta ayuda de urgencia se añaden a las ayudas de 7,5 millones de euros aprobados pasado mes de marzo, que benefició 8.869 personas autónomas.

Según el Departamento de Trabajo, que ha señalado que trabajará para que no reproduzcan los problemas informáticos de las últimas horas. este año se destinarán 62,6 millones de euros a las personas autónomas en diferentes actuaciones, como ayudas directas y programas de formación y asesoramiento.

La convocatoria de las ayudas a los autónomos ha causado el colapso de la web por la gran cantidad de peticiones recibidas. A modo de ejemplo, en los primeros 40 minutos del segundo día con la web habilitada se han recibido más de 300.000 intentos de registro.

En la Linterna Cataluña hemos hablado con Sandra Zapatero, presidenta de la confederación de trabajadores autónomos de Cataluña, "La ayuda ha sido totalmente insuficiente, en Cataluña hay más de 600 mil autónomos. No solo el presupuesto es insuficiente, nosotros no entendemos como no ha habido una previsión para evitar que la plataforma se colapse" explica la presidenta del CTAC.

Políticas Digitales defiende que ya avisó con anterioridad a sus compañeros de Trabajo que "no era la mejor manera" de distribuir la ayuda para los autónomos.

La intención era buena " ya sabemos como son las administraciones, muy lentas, por eso se ha hecho por concurrencia no competitiva, para que las ayudas lleguen lo antes posible" nos dice Zapatero.

La Generalitat ha anunciado que habrá otra partida de ayudas pero "esperamos que se rreúnan con nosotros porque representamos a la mayor parte de los trabajadores autónomos del territorio y sabemos cual es la situación. Sin embargo esperamos hechos y no solo promesas". Concluye Sandra Zapatero, presidenta del CTAC.