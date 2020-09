La transmissió dels menors amb covid-19 als adults amb qui conviuen és "baixa"

Un estudi epidemiològic liderat per Vall d'Hebron conclou que la transmissió del SARS-CoV-2 als familiars amb els quals es conviu és "baixa". La investigació, feta a partir del seguiment de pacients pediàtrics amb diagnòstic confirmat de covid-19 durant el confinament, ha demostrat que només en 3 casos de 89 s'ha identificat "clarament" el menor d'edat com a desencadenant del brot familiar.

D'aquests tres casos, dos dels menors tenien 17 anys mentre que l'altre en tenia 5. Segons el cap de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de Vall d’Hebron, Pere Soler, les dades els deixen "força tranquils" pel que fa al retorn dels nens a les escoles.

Tot i que es tracti de casos amb diagnòstic de covid-19 durant el confinament, la primera onada de casos avaluats són de meitats de març i per tant s'havien infectat just abans del confinament, segons ha explicat Soler. Per altra banda, l'onada final s'associa al relaxament de mesures durant el confinament.

L'anàlisi sobre el paper dels menors en la transmissió intrafamiliar del virus ha seguit els 163 casos amb diagnòstic confirmat a Catalunya entre l'1 de març i el 31 de maig. D'aquests, però, només s'ha pogut fer una avaluació completa sobre la transmissió amb el seguiment dels contactes en 89 famílies, ja que en la resta de casos mancava informació.

En 50 de les famílies s'ha identificat que el pacient índex (el transmissor) va ser un adult membre de la família o de fora amb PCR positiva, mentre que només en tres casos el cas origen va ser el menor. En 36 famílies no s'ha pogut definir el patró de transmissió i per tant no es descarta que també pogués ser l'infant el transmissor.

Soler ha admès que l'estudi té algunes "limitacions", com ara conèixer en detall si el patró de transmissió observat també s'aplica en els casos de menors asimptomàtics.

Amb tot, ha indicat que la informació obtinguda permet veure que amb la covid el model de transmissió del virus a través dels menors no té perquè assimilar-se a altres infeccions virals.

Dels contactes dels 89 menors positius, només un 6% van ser hospitalitzats i només quatre persones van requerir ingrés a l'UCI, una situació que podria "assimilar-se" a la situació a les escoles.

Ara bé, en la majoria dels casos no hi havia gent gran entre els convivents, un grup que sí que es considera de risc. Per això, ha apuntat que la família haurà de mantenir el "màxim de mesures" de protecció si, per exemple, els avis recullen els nens a l'escola.

A partir dels 12 i quadres lleus

Després d'analitzar els 163 casos de menors positius registrats a Catalunya entre l'1 de març i el 31 de maig, l'estudi mostra que un percentatge molt significatiu se situa en la franja d'edat a partir dels 12 anys. També mostra que els menors d'edat no acostumen a fer quadres greus de covid-19 i que la simptomatologia és inespecífica. Només 31 dels 163 pacients inclosos a l'estudi van requerir hospitalització mentre que en la resta no va caldre.

D'altra banda, els símptomes més freqüents de covid-19 en infants són la febre (59,6%) i la tos (49,4%) però els pediatres encara no tenen prou informació per diferenciar-los clarament d'un refredat comú o una grip, ha indicat Soler.

Els dos únics grups de risc de la malaltia identificats són els pacients pediatrics que pateixen cardiopaties congènites i pneumopaties greus, excloent l'asma.

Tornada a l'escola

Segons Soler, que ha coordinat l'estudi liderat per Vall d'Hebron, les dades donen certa tranquil·litat de cara a l'inici del curs escolar. "És una necessitat tornar a les escoles, ho dic com a pediatra", ha defensat Soler. El risc zero, ha afegit, "no existeix ni existirà" per als centres, ja que dona per fet que hi haurà casos. Amb tot, també ha assegurat que amb les dades a la mà es pot dir que l'escola "no és una activitat d'especial risc".