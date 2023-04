Trànsit ofereix per primera vegada formació gratuïta als motoristes que circulen per Barcelona

Per primera vegada, el Servei Català de Trànsit ofereix cursos als motoristes que cada dia entren a Barcelona amb l’objectiu de reduir-hi la sinistralitat. Es tracta de sessions pràctiques que es despleguen entre els mesos de març i novembre a tot Catalunya i que enguany també se centraran en l’àmbit urbà. Ja s´’ha fet la primera sessió, a l’avinguda de Rius i Taulet i el 28 d’abril n’hi haurà una altra, a l’entorn de Montjuïc. Per poder consultar el calendari i reservar plaça, cal entrar al web del SCT.

Durant tot el 2023 hi haurà 40 formacions a tot Catalunya —15 més que el 2022— i de moment, se n’han previst quatre a la ciutat de Barcelona.

Cursos gratuïts amb sessions pràctiques

Els cursos els imparteixen professionals d’ANESDOR — Associació Nacional d’Empreses del Sector de les Dues Rodes—, amb el suport del SCT i dels Mossos d’Esquadra. Són sessions pràctiques de conducció, gratuïtes i adaptades a tots els nivells. Les rutes duren vint minuts i els participants són guiats i enregistrats pels instructors amb càmeres 360 d’última generació. Posteriorment a la ruta, instructor i usuari visionen conjuntament l’exercici i comenten actituds poc segures o errades que s’hagin detectat. L’usuari s’endú l’enregistrament.

Entre els errors més comuns que cometen els motoristes a Barcelona hi ha el fet de no guardar les distàncies de seguretat o circular pels carrils bus i bici. La sessió també inclou una revisió genèrica de l’estat del vehicle i de l’equipament de l’usuari.

Barcelona, ciutat d’entrada de motoristes

Segons ha assegurat Albert Balanza, Tècnic de seguretat viària i Movilitat del Servei Català de Trànsit, “Barcelona és una ciutat que exerceix de capitalitat pel que fa a la mobilitat, sobretot d’entrades”. Afirma que el 15 % dels accidents de moto que hi ha Catalunya es produeixen a l’entorn periurbà —que situen en un radi d’entre 7 i 8 km al voltant de Barcelona— i que per tant “hi ha una necessitat de formar els motoristes”. A més, en la majoria dels accidents en aquest àmbit geogràfic, hi ha motoristes implicats. La xifra és d’entre el 75 % i el 80 %.

Balanza també ha donat a conèixer algunes dades sobre sinistralitat d’aquest 2023. Al gener hi va haver 14 víctimes mortals a les carreteres i al febrer, 9. Pel que fa al mes de març, de moment se n’han comptabilitzat 9. Assegura que pel que fa a les xifres globals trimestrals “estem un 9 % per sota del 2019 i pràcticament igual al 2022”.