Tota la flota de taxis de Barcelona ja funciona amb una app pública per substituir la “mà alçada”

Barcelona i l’àrea metropolitana ha estrenat aquest dimecres el Picmi Taxi, el primer servei digital 100 % públic i que té com a objectiu digitalitzar les peticions que habitualment es fan a mà alçada. Es tracta d’un servei integrat a l’aplicació de l’AMB Mobilitat, que posa a l’abast dels usuaris els 10.000 taxis que conformen la flota. Tots els taxistes hauran d‘instal·lar-se l’app de forma obligatòria. Amb aquest sistema s’aconseguirà “una millora del servei” i també reduir l’impacte ambiental. El servei ja està disponible, però a partir de la setmana vinent s’iniciarà una campanya d’informació per donar-lo a conèixer amb 300 banderoles repartides per tota la ciutat.

Com funciona?

Quan un usuari activa el Picmi Taxi —a través de l’app AMB Mobilitat— el sistema busca tots els taxis que hi ha al voltant i assigna el servei a un d’aquests vehicles. Un cop assignat, l’usuari rep tota la informació: quin taxi se li ha adjudicat, a quina distància es troba i el càlcul del cost aproximat. L’usuari pot acceptar o rebutjar el servei. El principal avantatge, és que es pot demanar un taxi a mà alçada digitalment i sense necessitat d’estar esperant al carrer. Els taxistes també poden rebutjar el servei si en aquell moment no poden fer-lo.

Un projecte vinculat a les microparades

L’app està estretament vinculada a les microparades, que aquest estiu s’han començat a desplegar a Barcelona. Aquests espais s’afegeixen a les parades convencionals i tenen per objectiu evitar que hi hagi tants taxis circulant sense passatgers. D’aquesta manera, estalvien combustible, es millora la fluïdesa viària a la ciutat i es redueixen les emissions. De moment, ja se n’han habilitat 51 i durant tot el 2023 se’n faran 465 més. Se sumaran a les 274 de convencionals que ja existeixen.

Satisfacció al sector del taxi

Els taxistes han celebrat la posada en marxa de la nova app. Consideren que “cal aprofitar aquesta oportunitat” i creuen que “és un moment històric”. També han valorat positivament el nou servei Els taxistes destaquen que és una iniciativa que no substitueix les aplicacions privades que permeten fer reserves amb hores d’antelació, sinó que complementarà “la mà alçada”. Des de l’IMET destaquen que l’app beneficiarà tots els conductors.