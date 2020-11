Tornen les estrenes a les pantalles grans

Víctor Esquirol és crític de cinema i cada divendres ens recomana i analitza tres pel·lícules d'estrena i si no hi ha estrenes... tres pel·lícules de les diferents plataformes. El cinema mai acaba.

"MANK"

*Biopic sobre Herman *Mankiewicz, guionista de "Ciutadà *Kane", que repassa el procés de rodatge de l'obra mestra d'Orson Welles dirigida i estrenada en 1941. La pel·lícula es rodarà en blanc i negre, prenent com a base un guió escrit per Jack *Fincher, pare de David *Fincher, abans de morir en 2003. La seva producció es va iniciar al novembre de 2019 i fins aquest novembre de 2020 no s'ha estrenat. Tot un any d'espera.

"HISTORIAS LAMENTABLES"

Ramón és un jove apocat a punt d'heretar l'imperi aixecat pel seu rigorós i hermètic pare. Bermejo és un estiuejant metòdic malaltís de l'ordre i enemic de la improvisació.

Ayoub, un africà sense papers que persegueix el seu somni acompanyat per una dona insuportable. I'Alipio és un petit empresari sumit en la ludopatia i la desesperació... Els quatre protagonitzen aquesta comèdia formada per històries d'humor interconnectades que ens porten a la conclusió que res és tan divertit com la desgràcia aliena.

"FIRST COW"

Narra la història d'un cuiner (John Magaro) contractat per a un grup d'homes que participen en una expedició de caçadors de pells en el territori d'Oregon en la dècada de 1820.

També la d'un misteriós immigrant xinès (Orion Lee) que fuig, i de la creixent amistat entre tots dos en un territori hostil.

La pel.lícula ha obtingut tres premis en aquest 2020.

Festival de Berlín: Sección oficial largometrajes a concurso,

Premios Gotham: Nominada a mejor película, guion, actor y revelación

Festival de Gijón: Selección oficial a competición (Sección "Albar")