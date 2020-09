La tornada a l’escola, un moment d’ansietat, estrès i incertesa

Amb l’arribada de setembre torna la normalitat, i amb ella la “temuda” tornada a l’escola.



La situació de pandèmia mundial juntament amb l’estat d’alarma i totes les conseqüències psico-socials han fet que aquesta “tornada a l’escola” sigui una mica més complicada de l’habitual.



Cada any pares, mares, educadors, professors... es preparen per a la tornada a l’escola després de les vacances o la tornada a l’oficina. Aquest any serà encara més complicat, ja que si per alguna cosa es caracteritza aquest 2020 és per la incertesa.

Els experts asseguren que: “la incertesa pot generar molts casos d’ansietat; aquesta ansietat en persones que pateixen algun tipus de trastorn mental encara es pot veure més agreujada” afirma a La Linterna Catalunya, Rita Antón, psicòloga clínica del centre ITA d'Argentona.



Hi ha una sèrie de consells pràctics per poder fer front a aquest canvi i a la nova situació de tornar a classe.

Rita afirma que: “és important seguir una bona planificació perquè la tornada a la rutina sigui gradual i no ens generi sensació d’ansietat” afirma la terapeuta.



Alguns tips pràctics per pares i mares que poden ajudar a fer la tornada a l’escola més fàcil són:



• Començar a canviar els horaris a poc a poc i amb antelació a l’inici de l’escola o institut.



• Mantenir una higiene del sol adequat: fixar horaris per anar a dormir i aixecar-se.



• Preparar els nous materials de curs: agenda, motxilla, llibres, estoig, uniforme...



• Facilitar un kit COVID: Mascareta, gel hidroalcohòlic... per evitar oblits d’última hora.



• Facilitar un calendari setmanal o mensual on marcar dates importants, festivitats i viatges.



• Tornar a incorporar els hàbits d’estudi, fixant hores i un espai en el qual es sentin còmodes i lliures de distraccions.



• Acordeu regles per l’ús de noves tecnologies.



• Acordeu quines responsabilitats li corresponen a casa i ajudeu-los a fixar-les en l’horari setmanal, han de ser diferents de les d’estiu.



• Establir un moment del dia on es pugui fomentar la comunicació familiar, compartint el viscut aquell dia.



• Transmetre calma a l’hora de donar consells sobre la seguretat envers el COVID.



Tips pels adolescents que tornen a les classes:



• Comença a plantejar-te a quina hora hauràs d’aixecar-te per arribar a l’escola amb calma i quin itinerari hauràs de seguir.



• Sigues conscient de les hores de son que necessites per estar descansat de cara a l’endemà.



• Marcat un límit d’ús de noves tecnologies, busca un espai lliure de tecnologies.



• Fes una recerca activa d’activitats extraescolars que t’agradaria començar o tornar a fer.



• Preparar la motxilla i la roba la nit d’abans.



• Tingues una agenda i marca allà com t’organitzaràs tot el que et proposis.



• Fes plans amb el teu entorn més proper sabent que no han estat en contacte amb ningú que hagi sigut positiu.



• Utilitza la mascareta en tot moment i segueix les indicacions dels professors, pares i Sanitat.



• Hi ha amics que no veus des de fa mesos, recorda mantenir la calma i no fer abraçades, saluda amb el colze.