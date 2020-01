Torna Tiana Negra, el festival de novel.la negra catalana i en català.

El festival Tiana Negra arriba a la seva vuitena edició amb nova directora, Anna Maria Villalonga, i nova alcaldessa de Tiana, Marta Martorell. Després d’un cicle de set festivals amb un gran èxit, Villalonga agafa el relleu amb algunes novetats però intentant mantenir l’essència d’un festival pioner i de referència de la literatura negra en català. Entre les grans novetats d’aquest any hi ha un espai dedicat a la poesia negra, la recuperació d’un espectacle teatral a càrrec d’una de les companyies locals, i el Concurs de relats negres amb els estudiants de l’Institut de Tiana. Aquest serà també un festival d’homenatges, el dedicat a l’escriptora Isabel-Clara Simó que inaugurarà el festival, i el dedicat a Andrea Camilleri, mort l’estiu passat, un acte que tancarà l’edició del 2020. De nou passaran pel Tiana Negra els principals noms de la literatura negra en català, en una vintena d’activitats, que ompliran dos dies d’un festival consolidat i que marca el tret de sortida a l’any literari negre. “Tiana Negra és com casa meva. Per tant, trobar-me ara amb el desafiament de ferme’n càrrec representa molt per a mi. Només espero estar a l’alçada, perquè en Sebastià Bennasar ha deixat el llistó molt alt.” Anna Maria Villalonga. Anna Maria Villalonga ha agafat el relleu a Sebastià Bennasar en la direcció del Tiana Negra amb molta il·lusió i responsabilitat. El festival del 2020 se celebrarà els propers 17 i 18 de gener i omplirà per vuitè any consecutiu la Sala Albèniz del Casal de Tiana amb el millor de la literatura negra en català. Anna Maria Villalonga ha volgut mantenir l’essència del festival, que com sempre, posa l’accent en donar a conèixer les darreres publicacions del gènere en català, però aportant alguna novetat molt especial. Entre aquestes novetats destaca la presència per primer cop al festival de la poesia negra, a través de dues activitats: dos tallers sobre el gènere que el poeta Martí Noy farà a la Biblioteca de Can Baratau durant els dies previs al festival i on s’animarà els participants a escriure. A l’activitat Sabeu que també es pot fer poesia negra? Irene Solanich i Marta Pérez Sierra ens parlaran de la seva activitat com a poetes de la negror. Per acabar, comptarem amb la lectura d’alguns dels poemes creats al taller de poesia. Aquest també serà un festival d’homenatges, el primer dedicat a la figura d’IsabelClara Simó i que inaugurarà el festival amb la projecció d’una entrevista amb l’autora, una taula rodona sobre la seva obra amb Cristina Dalfó la filla d’Isabel-Clara Simó, Margarida Aritzeta i Àlex Martín, i una lectura molt especial a càrrec també de la seva filla. L’altre gran homenatge del Tiana Negra 2020 serà estarà adreçat a Andrea Camilleri i tancarà el festival amb un espectacle pirotècnic a càrrec del traductor Pau Vidal. Entre les activitats que insígnia del festival i que es podran tornar a veure, hi ha les taules de novetats recents aplegades per temàtiques com Cinc negres i un saxo, Matar a quatre mans, Quatre plomes criminals i Negrotes i negrots. També podrem tornar a gaudir de la Cadira d’orelles per on passaran per ser interrogats alguns autors destacats. En total una quinzena d’activitats que acolliran els grans autors de la literatura negra catalana com Margarida Aritzeta, Àlex Martín Escribà, Maribel Torres, Tuli Márquez, Manel Aljama, David Marín, Carles Mentuy, Irene Solanich, Teresa Solana, Oriol Molas, Ferran Grau, Jordi de Manuel, Xavier Duran, Pep Prieto, Albert Gassull, Sebastià Bennasar, Damià del Clot, Marta Pérez Sierra, Jordi Cervera, Marc Pastor, Joan Carles Ventura, Susana Hernández, Andreu Martín, Marc Moreno, Lluís Llort, Jordi Canal i Pau Vidal. “El Tiana Negra és pioner. Va representar i representa un punt d’inflexió claríssim. És el festival més antic en actiu, a banda de la BCNegra, i el primer que s’ocupa exclusivament de la literatura negra en llengua catalana. Un festival que va trencar motlles en un moment que feia moltíssima falta i que sempre s’ha construït amb la voluntat de reivindicar la nostra cultura.“ Anna Maria Villalonga. També s’estrena al Tiana Negra la nova alcaldessa Marta Martorell, que creu que el Tiana Negra fa que el poble sigui un referent en l’àmbit de la cultura catalana i que acosta la literatura als vilatants i vilatanes. “Crec que el tret diferencial de ser un Festival únicament en llengua catalana i que es faci a Tiana ens aporta ser referents en l'àmbit català i això sempre és un repte en l'àmbit municipal, molt difícil d'aconseguir. Però a la vegada, crec que poder donar a conèixer la literatura, entre els nostres vilatans i fomentar la lectura en el món digital en el qual estem vivint és tota una gran aportació pel poble de Tiana. Fomentar lectors i lectores és fomentar coneixement i cultura. 'Un bon llibre no és aquell que pensa per tu, sinó aquell que et fa pensar' James McCosh”. Marta Martorell, alcaldessa de Tiana. Enguany el festival continua el seu afany de fer que el poble s’impliqui i ho fa acostant activitats a diversos col·lectius tianencs. Durant el mes de gener es faran lectures de novel·la negra a les escoles i a l’institut de Tiana. A més, l'Isidre Mestres, director de la companyia teatral Nou Pins, és l’encarregat d’adaptar i posar en escena l’obra L'oracle del gos, de G.K. Chesterton. I com ja hem esmentat, la Biblioteca de Can Baratau acollirà les dues sessions de Poesia Negra. I no podem oblidar que durant el festival es coneixerà el nom del guanyador del Setè Premi de Novel·la Negra Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana. A més es presentarà el llibre guanyador de l’edició anterior: que va ser Em diuen fletxa de Joan Carles Ventura. Torna doncs el Tiana Negra, pioner entre els festivals de literatura negra a Catalunya, que ha experimentat un creixement progressiu, i ha contribuït sens dubte a l’auge de del gènere català dels últims temps. Un festival que tornarà a convertir el municipi de Tiana, un any més, en la capital de la novel·la negra catalana durant dos dies.