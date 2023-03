El “Todacitan” torna a estar a la venda a les farmàcies

El Todacitan, el medicament finançat per la Seguretat Social que permet deixar de fumar en 25 dies, torna a estar a les farmàcies. L'Agència Espanyola del Medicament va assegurar que el tornaria a distribuir a partir d'avui. Antoni Torres és el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies, i ens explica el motiu pel qual es van quedar sense existències poc després que sortís aquest medicament: “Si agages una caisa del medicament, veuràs que té un codi QR, que identifica cada caixa com a individual. Quan el venem i el passem per caixa, aquest codi queda invalidad, vol dir que cap lloc més d'Europa es podria vendre aquell codi QR, és un sistema de seguretat per evitar les falsificacions de medicaments. I el que va passar és que quan Europa va alliberar aquest lot, el número de sèrie que tenia aquest codi QR, no es corresponia amb el número que tenia a Espanya. La conseqüència és que no es podia vendre. Fins que no s'han coordinat els codis d'Europa i d'Espanya, no s'ha pogut vendre, i per això hem hagut d'esperar. El problema ha estat purament informàtic”. El medicament exigeix una recepta: “Si, hi ha un protocol. El metge et farà una sèrie de preguntes. Bàsicament es tracta de saber si realment vols deixar de fumar. Perquè ni aquest medicament ni cap altre que pugui sortir funcionarà si realment tu no vols deixar de fumar, i això és molt important”