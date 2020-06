El tipus de sang podria estar relacionat amb la sensibilitat al coronavirus

La comunitat científica de tot el planeta treballa a ple rendiment per a trobar una solució i comprendre millor què és el coronavirus Covid-19 que ja afecta a centenars de països i que ha acabat amb la vida de milers de persones.

Un dels últims descobriments prové de la Xina, epicentre del brot, on un estudi ha revelat que les persones amb sang tipus A so més vulnerables a la infecció i tendeixen a presentar símptomes més greus.

Per contra, els pacients amb sang de tipus 0 “tenien un risc significativament menor de contreure malalties infeccioses”, apunta aquesta recerca del Centre de Medicina Basada en l'Evidència i l'Hospital Zhongnan de la Universitat de Wuhan, bressol de la pandèmia, si bé és cert que aquest estudi es troba encara en fase de pre-impressió (de manera que encara no està acceptat per a publicar-se en una revista científica).

Per a realitzar aquesta anàlisi s'han pres patrons de grups sanguinis de més de 2.000 pacients infectats en Wuhan i Shenzhen i els van comparar amb ciutadans saludables de les mateixes localitats. A partir d'aquí, es va extreure la hipòtesi que els aquells ciutadans amb sang de tipus A se van infectar més i amb pitjors símptomes.

Els propis investigadors han insistit que la recerca encara es troba en fase preliminar i que necessitaven treballar més per a obtenir uns resultats més sòlids i concloents. No obstant això, han instat a les autoritats sanitàries que considerin el tipus de sang de cada persona a l'hora de prendre mesures per a evitar el contagi.

"Realment encara és aviat per a saber-ho, sembla que hi ha algun tipus de relació." ens explica Salvador Macip, genetista molecular i professor de ciències de la salut de la UOC "El que és clar és que no sabem que vol dir. Hi ha molta diferència entre que dues coses estiguin relacionades i que una sigui la causa de l'altra. Pot ser que hi hagi un motiu a l'atzar que no tenim controlat.Amb el que, d'entrada, ens hem de quedar és que la diferència de "protecció" al contagi és molt baixa, de l'ordre del 10% en el grup sanguini universal" Conclou Macip.

Es a dir que, si suposem, que es confirma i contrasta l'apunt d'aquest estudi no vol dir per res que un determinat grup sanguini estgui totalment protegit.