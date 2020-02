El "timo de la doble llamada", un intent d'estafa denunciat per l'OCU

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha rebut en les últimes setmanes, nombroses queixes de consumidors que són víctimes d'una pràctica fraudulenta que té com a fi canviar-los de companyia mitjançant l'engany. Es tracta de l'estafa de la "doble trucada" una per a advertir-li d'una (falsa) pujada de preus i una altra per a oferir-li una (falsa) oferta avalada per OCU. L'intent d'estafa afecta la majoria de les operadores i la dinàmica, amb diferents variacions, sol ser la mateixa. L'usuari rep una trucada suposadament del seu operador en la qual se l'informa d'una pujada immediata d'entre 15-20 euros de la seva tarifa. Poc temps després, rebrà una segona crida d'una altra companyia que li ofereix una suposada bona oferta per canviar-se d'operador, a vegades esmentant que aquesta companyia és la recomanada per OCU, però tot això és fals. Alguns usuaris indiquen que no veuen reflectits en la pantalla del seu mòbil el número d'origen de la trucada, però en aquells casos en els quals el número es visualitza tampoc és una ajuda per a identificar als responsables de l'engany, ja que un consumidor no pot identificar a una empresa a partir del número de telèfon. OCU denuncia l'opacitat que existeix a l'hora de determinar qui és responsable d'un número de telèfon que s'utilitza per a fer trucades de tipus comercial. OCU ha denunciat davant la policia la utilització del seu nom per a avalar pujades o recomanar operadores. Les denúncies rebudes afecten a tot el territori nacional. A més, OCU s'ha posat en contacte amb totes les operadores, per a advertir-los d'aquesta pràctica i de les possibles responsabilitats en les quals puguin incórrer per l'engany que suposa per als consumidors i el perjudici que els pugui generar.

Parlem amb Enrique García, portaveu de l'OCU.