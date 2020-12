El Tibidabo tanca per Nadal però no s'atura

El Parc d’Atraccions Tibidabo ha preparat un conjunt d’activitats per enviar un missatge d’il·lusió i passar un Nadal màgic i optimista, malgrat que el recinte estigui tancat durant aquestes festes amb motiu de les recomanacions sanitàries. L’eix del Nadal digital del Tibidabo són els desitjos i la comunicació se centra especialment a mantenir les ganes de tornar a gaudir del Tibidabo, el “Parc de la Felicitat”, com sempre més enllà del context actual.

En aquest sentit, es convidarà a tothom a fer volar els seus desitjos, i a seguir les xarxes socials del Parc i la pàgina web per participar en les activitats des de casa, amb l’opció de guanyar regals i de rebre diferents sorpreses.

Perquè la diversió mai s’aturi, l’espai de la web “Tibidabo a un clic” ensenyarà com crear un adorn de Nadal de l’emblemàtic avió per penjar a l’arbre i se sortejaran 5 Tibiclubs familiars i 5 lots de productes de les Mascotes del Parc entre totes aquelles persones que en comparteixin una fotografia de la seva garlanda a instagram.

Les tradicions nadalenques del Parc s’adapten a la situació actual i la Jornada de la Cançó de Pau, que havia de celebrar la seva 24ena edició, es transformarà en el Missatge de Pau, una acció col·lectiva digital en què totes les persones seguidores de les xarxes del Parc podran enviar un missatge al llibre de Pau virtual i unir-se al missatge del mateix Parc i Unicef, organització que col·labora amb el Parc des de 2012. A més, en aquesta acció també es donarà visibilitat a totes les entitats socials amb les quals el Tibidabo col·labora cada temporada i que aquest any no han pogut celebrar les jornades solidàries al Parc de manera presencial.

Nova temporada, març 2021

El Parc romandrà tancat fins a la nova temporada, i està previst que torni a obrir les portes al març de 2021, sempre que la situació sanitària ho permeti i seguint les mesures sanitàries establertes. No en va, el Tibidabo ha assolit les certificacions Global Safe Site i Safe Tourism Certified, que avalen les mesures de seguretat preses com a resposta a la pandèmia i garanteixen l’experiència segura de tots els visitants.

El Parc d’Atraccions Tibidabo ja està treballant amb il·lusió en una nova temporada en la qual es commemorarà el 120è aniversari de la seva creació i en què es presentarà el nou Funicular, com una clara aposta per la mobilitat sostenible al cim del Tibidabo. La “Cuca de llum” es convertirà en la nova porta d’entrada i representarà un nou impuls pel Parc i per la ciutat de Barcelona.