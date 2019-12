El Tibidabo celebrarà aquest cap de setmana la 6a edició de la festa dels avis i les àvies "Tibidavis"

Aquest proper cap de setmana, 21 i 22 de desembre arriba la 6a edició dels Tibidavis, una jornada on totes les famílies formades per àvia/avi i nétes/nets (fins a un màxim de 3 infants per cada adult) que visitin el Parc plegats tindran l'entrada gratuïta al Parc. D'aquesta manera, el Tibidabo vol retre un petit homenatge a la figura de les àvies i els avis com a educadores i educadors dels infants i per això se'ls convida a gaudir del Parc junts i de totes les atraccions i espectacles. Les persones més grans de 60 anys també tindran l'entrada gratuïta aquests dos dies. A l'acte hi participaran el primer Tinent d'Alcaldia, Jaume Collboni, el regidor del districte Sarrià-Sant Gervasi, Albert Batlle, i la Directora General del Parc d'Atraccions Tibidabo, Rosa Ortiz El Parc d'Atraccions Tibidabo celebra el pròxim cap de setmana la ja tradicional Festa dels Avis i les Àvies "Tibidavis". A més, se'ls hi obsequiarà amb una postal històrica del Parc i se'ls convidarà a participar d'una xocolatada popular. A més, dissabte 21 de desembre, amb motiu del Tibidavis, hi haurà un acte inaugural a les 11.50 h a la plaça del Jardí. També hi haurà animació amb en Pep Callau, un esmorzar per a les 150 primeres famílies d'àvia/àvia + netes/nets i un sorteig doble per guanyar dos packs amb 4 entrades pel Parc per a la pròxima temporada 2020 i un producte Tibidabo.

Parlem amb Rosa Ortiz, directora del Parc del Tibidabo.

