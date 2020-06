"Los Lobos" una pel·lícula tan crua com tendre

Cada divendres el crític de cinema de OtrosCinesEuropa, Víctor Esquirol, ens parla de les estrenes, o no, que podem trobar a les diferents plataformes de cinema. Aquestes son les d'avui.

LOS LOBOS.

Max i Leo, de 8 i 5 anys, viatgen de Mèxic a Albuquerque, els EUA, amb la seva mare Lucía a la recerca d'una vida millor. Mentre esperen que la seva mamà torni del treball, els nens observen a través de la finestra del seu departament l'insegur barri en el qual està enclavat el motel on viuen, habitat principalment per hispans i asiàtics.

Es dediquen a escoltar els contes, regles i lliçons d'anglès que la mare els deixa en una vella gravadora de cassette, i construeixen un univers imaginari amb els seus dibuixos, mentre anhelen que la seva mamà compleixi la seva promesa d'anar plegats a Disneylandia.

THE VAST OF NIGHT

Nou Mèxic, els Estats Units. Dos treballadors d'una ràdio local, un operador de radi i un discjòquei, descobreixen en la dècada dels anys 50 una freqüència que podria canviar la seva vida i la de tota la humanitat per sempre.

La ciutat on transcorre l'acció és completament fictícia, però té sentit que pertanyi a l'estat de nou Mèxic.

Al cap i a la fi, Cayuga té molts punts en comú amb la seva veïna Roswell, on (com tots sabem) el 2 de juliol de 1947 va caure un objecte volant no identificat. L'exèrcit estatunidenc va assegurar a la ciutadania que es tractava només d'un globus meteorològic convencional, però la llegenda urbana més important de la ufología internacional ja havia nascut.

Si busques un poblet per a ambientar la teva pel·lícula de ciència-ficció amb ànima de sèrie B i de conspiranoia estil anys cinquanta, res millor que un de nou Mèxic.