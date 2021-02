"The Kid" Charles Chaplin torna als cinemes

Víctor Esquirol és crític de cinema i cada divendres ens recomana i analitza tres pel·lícules d'estrena i si no hi ha estrenes... tres pel·lícules de les diferents plataformes. El cinema mai acaba. Aquestes són les tres recomanacions d'avui:

"LA PINTORA Y EL LADRÓN"

Quan dos quadres de la pintora naturalista txeca Barbora Kysilkova, són robats d'una galeria d'art a Oslo, les autoritats noruegues identifiquen ràpidament als dos lladres responsables, però no troben ni rastre de les obres d'art.

Amb l'esperança de descobrir què ha succeït, *Barbora s'acosta a un dels lladres, Karl-Bertil Nordland, durant una audiència. Li pregunta si està disposat al fet que realitzi un retrat sobre ell, i Nordland accepta.

El que ve després (una sèrie de retrats al llarg dels anys) és una extraordinària història sobre la connexió humana i l'amistat.

"THE KID"

Un dona d'escassos recursos (Edna Purviance), ha tingut un fill sent soltera, i en sentir-se abandonada pel pare del nen, decideix també ella abandonar al bebè, amb l'esperança que una família rica l'agafi en adopció.

Però el petit acabarà en mans d'un rodamón (Charles Chaplin), qui aviat s'encapritxarà amb ell i decidirà tirar-ho endavant com sigui. Quan el nen, anomenat ara John (Jackie Coogan) arriba als cinc anys, la lluita per la supervivència i per romandre junts serà tota una aventura.

"2046"

Un escriptor que creia escriure sobre el futur, en realitat estava escrivint sobre el passat. En la seva novel·la, un misteriós tren sortia de tant en tant amb direcció a l'any 2046.

Tots els que pujaven a ell ho feien amb el mateix propòsit: recobrar els records perduts. Es deia que en 2046 res canviava. Ningú sabia amb certesa si això era veritat, perquè cap dels quals van viatjar va tornar mai. Amb una excepció.

Ell va ser allí. va marxar voluntàriament. Volia canviar.