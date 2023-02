Tercera vegada en tres mesos que s'organitza aquest tipus de festa a Catalunya

La festa il·legal que va congregar mig miler de persones aquest cap de setmana en uns terrenys de Torà a Lleida va acabar aquest passat dilluns, sent així la tercera vegada en tres mesos que s'organitza aquest tipus de festa.

Una situació que s'ha patit també amb una altra festa il·legal al Serral, a la Conca de Barberà, i la qual es va donar per finalitzada ahir dimarts. La 'rave' també va començar divendres passat, i els Mossos han acabat identificant un total de 115 persones i 57 vehicles.

Mar Puerto, has parlat amb totes les parts i no sé si has pogut concretar el cost del dispositiu per desmuntar aquest tipus de festes:

Doncs el cost i la quantitat d'agents que hi han participat en el dispositiu no s'han pogut contabilitzar concretament perquè Interior no quantifica el que costen, però calculem que són desenes d'agents els que han participat.

El que si sabem és que són festes que ni l'Ajuntament les vol ni el propietari de la finca havia donat cap permís per fer-les, i que uns dels principals problemes que causen als veins dels pobles són el soroll i el malbé que fan els camins i l'entorn natural.

Nosaltres hem parlat amb el president de Fecalon, Fernando Martínez, sobre l'organització d'aquests esdeveniments.

D'altra banda, un dels temes a tractar és també la poca o gairebé nul·la actuació policial en aquests casos. Un fet que denuncia el portaveu del sindicat USPAC, Albert palacios.

A aquesta última, segons la policia, hi van participar entre 800 i 1.000 persones amb 250 vehicles, i es van efectuar 31 denúncies i tres detencions.