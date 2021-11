Teràpia amb gossos per ajudar a la recuperació de pacients a la UCI

Gossos per ajudar a recuperar-se després de passar per la UCI. L'Hospital Universitari Sagrat Cor i la Fundació Affinity han posat en marxa una teràpia amb gossos per contribuir a la recuperació física i cognitiva dels pacients fràgils o que hagin estat a la UCI. Es tracta de permetre la interacció entre els pacients i els gossos com a part de les sessions de recuperació. Avui parlem amb al David Pérez que és el responsable de fisioteràpia de l'àrea de fragilitat de l'Hospital, qui ens explica que, realment, el gos és el fil conductor: “Sí, el gos és qui guia les sessions amb els pacients. Vam veure que molts pacients de la UCI era gent jove, especialment després de la COVID, que de cop i volta passa de ser una persona activa i totalment independent, a ser 100% depenent, i això té un efecte emocional molt gran. Vam buscar la manera d'intentar treballar amb aquestes emocions i a l'hora amb l'activitat física. La resposta va ser teràpia amb animals. Amb els gossos la gent interactua més emocionalment i no és una cosa tan freda. Els gossos els proporciona la Fundació Affinity, no són de cap raça en particular. Es crea un vincle molt fort entre el pacient i el gos en la gran majoria de casos. Sí que ens trobem gent a qui no els agraden els gossos, però sovint volen participar de la sessió. Hem aconseguit que no només la gent a qui li agraden els gossos vulguin particiar de la teràpia. Crec que no només s'ha de treballar la part mèdica, sinó també la part emocional i psicològica. Hi ha pacients que s'han passat trenta i quaranta dies totalment sols a la UCI. I sentir-se acompanyat, encara que sigui d'un animals, sens dubte ha salvat vides. Són teràpies que milloren l'estat emocional dels pacients. No és només l'activitat física, és la participació en curar-se, en la seva pròpia salut. Millora l'alimentació, les hores de son, en definitiva el benestar global del pacient.”