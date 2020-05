Tensa espera entre els treballadors de Nissan devant la desició de l'empresa

Un centenar de treballadors de Nissan s'han concentrat aquest dimecres davant el consolat del Japó i la seu de la Comissió Europea a Barcelona per pressionar perquè la multinacional japonesa es quedi a Catalunya.

El comitè d'empresa ha organitzat una acció reivindicativa amb cartells i proclames com 'Volem futur' o 'Nissan no es tanca'.

La concentració ha finalitzat amb una traca de petards. La plantilla fa més de vint dies que està en vaga indefinida per protestar pel possible tancament de la planta de la Zona Franca. Segons els sindicats, els centres de l'empresa donen feina a 3.000 persones directament i 25.000 indirectament.

Els eurodiputats del PSC i els Comuns, Javi López i Ernest Urtasun, han demanat a la Comissió Europea que prengui mesures en cas que Nissan marxi de Catalunya. Tots dos han enviat una pregunta parlamentària a l'executiu europeu per reclamar que protegeixi els treballadors si tanca la planta de la Zona Franca de Barcelona. En l'escrit recorden que dona feina a 4.500 persones i que és "l'única propietat de Nissan Motor en un país de la UE".

El ple del Parlament de la setmana que ve debatrà i votarà una proposta de resolució de Cs que demana que, en el termini de dos mesos, la comissió parlamentària de Treball, Afers Socials i Famílies faci una sessió monogràfica sobre la situació de Nissan.

Precisament, demà dijous s'espera que la multinacional expliqui el seu pla a mig termini i, per tant, si tanca la seva planta a Barcelona i trasllada la producció a les plantes de Renault. "s'ha de tractar la situació de Nissan així com les conseqüències a curt, mitjà i llarg termini que pot tenir la decisió per als treballadors i per a Catalunya."