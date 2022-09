A quina edat ha de tenir un nen un mòbil?

Gairebé la meitat dels infants d’entre 8 i 11 anys de Barcelona tenen mòbil. La dada és d’una enquesta recent de l’ajuntament, que ho considera natural perquè la societat està envoltada de tecnologia. Això, sí, admeten que cal posar el focus en l'ús que en fa la canalla i en el control dels pares.

“Cada cop comença més aviat la vida digital dels nostres fills”, segons el formador i divulgador digital Gerard Vilanova. A quina edat és recomanable que la canalla tingui el primer mòbil? No és una pregunta fàcil de respondre perquè hi ha molts factors a tenir en compte.

Vilanova diu que “no hi ha una edat fixa recomanada”, però aconsella “retardar-ho tant com sigui possible” i apunta que el més important és preguntar-se si realment els nostres fills necessiten l’aparell o no. Per això, l’expert considera que tenir mòbil propi amb 8 anys és “excessiu perquè és innecessari”. Vilanova explica que el pas a l’institut i el curs de 1r d’ESO acostuma a ser un punt d’inflexió perquè s'intensifica la pressió social als adolescents que no tenen mòbil. De fet, diu que “els pares caiem en la inèrcia d’adquirir tecnologia sense una motivació clara”, i creu que donar el primer mòbil abans dels 12 anys “és massa d’hora”.



Guiar la canalla abans de deixar-los sols





A banda de la necessitat, hi ha un altre element crucial a l’hora de decidir quan és bon moment perquè els nostres fills tinguin el primer mòbil. Es tracta d’haver tingut prèviament un “període de formació conjunt amb els adults”.

És a dir, que els pares “acompanyin i introdueixin progressivament” els menors a fer servir el mòbil i les xarxes socials, perquè no “es plantin sols davant les seves primeres experiències digitals”.

La idea és que la canalla tingui una entrada guiada al món digital i sobretot a les xarxes socials. “Sabem que tard o d’hora passarà: si volemque sigui d’una manera orientada i saludable, doncs per què no ho podem fer primer a través d’un compte familiar?”. "Ens esforcem molt a educar els fills i ensenyar-los a parlar, menjar, vestir-se, moure’s pel món, etc., però deixem de banda la part digital de la seva vida", lamenta l'expert. Gerard Vilanova, que és autor del llibreEl seu primer mòbil. Bones pràctiques per a la família digital, dona algunes idees per fer aquest acompanyament. Fins i tot si això vol dir “fer algunes coses abans de temps”. Un cop tinguin el seu propi mòbil, hi ha altres recomanacions per mantenir un cert control i acompanyament. Per exemple, que sigui un mòbil de segona mà amb una tarifa de dades limitada. Així prendran consciència del consum que fan i tindran la responsabilitat de gestionar les dades mensualment. També podem optar per una targeta de prepagament. El mòbil no hauria d'entrar a l'habitació

Un altre mecanisme que considera imprescindible és pactar unsespais i horaris d’ús del mòbil. Recomana fer servir el mínim possible el telèfon a casa i “visibilitzar amb cartells o semàfors verds i vermells” a on es pot utilitzar i a on no. Evidentment, això ha d’afectar tant la canalla com els adults

Vilanova destaca que “la nit és un dels espais més problemàtics en l’ús del mòbil” perquè “la majoria de conflictes, discussions per WhatsApp, amenaces i insults passen en la privacitat de l’habitació”.