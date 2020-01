El temps de rebaixes és dilueix però encara hi són.

Pròsper Puig, vicepresident de BCN Comerç, ens explica que "les imatges de les rebaixes tal i com les recordem no tornaràn", "les reabixes ja no tenen unes dates fixes i consensuades però encara i són".

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), ha elaborat una sèrie de recomanacions per a tenir en compte abans de sortir de compres. L'Organització recorda que el més important és comprar només el que realment es necessita i no renunciar a cap dret

Per això per a aprofitar bé les rebaixes OCU recomana:

1. El primer, fer llistes del que es necessita. És recomanable pensar el que fa falta abans de sortir de botigues i elaborar una llista per a evitar compres impulsives.

2. Conèixer bé la normativa. Cada establiment pot decidir lliurement les dates de les rebaixes. Els productes han d'haver format part de l'oferta habitual de l'establiment durant almenys un mes i la seva qualitat no pot ser diferent a la que tenien abans d'estar rebaixats. A més, el preu antic ha de ser el menor de l'últim mes. OCU recomana comprovar que els productes rebaixats mantenen el seu preu original al costat del rebaixat, o bé que s'indica de manera clara el percentatge del descompte.

3. Les garanties no canvien. El servei postvenda i l'aplicació de les garanties són iguals durant les rebaixes i en la resta de l'any.

4. Condicions especials. En alguns comerços s'estableixen condicions especials per a les compres en període de rebaixes quant a devolucions, acceptació del pagament amb targeta, etc. Aquestes condicions han d'estar clarament indicades i en un lloc visible per al consumidor. A més, quan es compra per internet el consumidor té dret a retornar el producte sense donar explicacions 14 dies naturals des del lliurament del producte.

5. És recomanable comprar en establiments adherits al sistema arbitral de consum, que ofereixen més garanties al consumidor (en cas de desacord es prestaran a resoldre les seves diferències amb el client d'una manera ràpida i gratuïta).

6. Si no està satisfet, reclamar. És important conservar el tiquet o factura simplificada de les compres. Si es perd, amb ell es perd també el dret a canviar, retornar o reclamar després de la compra. Si no s'aconsegueix arribar a un acord amistós, s'ha de sol·licitar el full de reclamacions i plasmar la queixa en ella. És obligatori que tots els establiments comptin amb fulles de reclamacions a la disposició dels seus clients.