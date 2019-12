'Tecnologia' amb Edu Porta

Com cada dimarts, el nostre expert en tecnologia Edu Porta ens comenta les novetats de la setmana.

- El Ministeri de Defensa prohibeix l'accés als seus sistemes d'informació des de dispositius d'Huawei

El Ministeri de Defensa ha donat instruccions de no connectar-se als seus sistemes d'informació utilitzant telèfons mòbils o tauletes d'Huawei.

Les persones que utilitzin un telèfon d'ús propi per a llegir o enviar aquest tipus de missatges haurien de procedir a la seva desconnexió de manera "immediata"

Des del Ministeri de Defensa s'ha assenyalat que "no hi ha veto algun" al fabricant xinès. Cal assenyalar que en tot moment es parla de dispositius mòbils i no d'infraestructura, que és utilitzada per nombrosos operadors espanyols pràcticament a tots els nivells del servei per a oferir comunicacions de veu i dades.



- Samsung llançarà nous telèfons plegables en 2020

Samsung inclou en els seus plans el llançament de dos nous telèfons al llarg del pròxim any

Samsung inclouran una versió actualitzada de el Galaxy Fold, que va tenir un llançament una mica accidentat a conseqüència de la fragilitat del disseny original



-PlayStation rep un Rècord Guinness per ser la marca de consoles de sobretaula més venuda

L'organització de el Guinness World Rècords ha reconegut a PlayStation com la marca de consoles de sobretaula més venuda del món amb 450 milions d'unitats venudes entre PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 i PlayStation 4. El premi, recollit per Ken Kutaragi, pare de PlayStation, i Jim Ryan, president de Sony Interactive Entertainment, es lliura just la setmana en què la primera consola de la companyia japonesa compleix 25 anys



-YouTube serà més permissiu amb els vídeos on apareguin jocs violents

YouTube ha anunciat que serà més consistent amb les seves pròpies directrius, una decisió que es traduirà en una major permissivitat a l'hora d'acceptar vídeos on apareguin jocs amb escenes violentes, sempre que aquestes no siguin el tema central.

Des d'ahir 2 de desembre el contingut violent guionizado o simulat que aparegui en un metratge d'un videojoc es tractarà de la mateixa forma que altres tipus de contingut (com a pel·lícules i sèries) amb guió.