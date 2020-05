Tècnics tributaris avisen de que no és oportú pujar l'IRPF i l'impost de successions en plena crisi sanitària

L’Associació Professional de Tècnic Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB), que representa més de 1.000 despatxos professionals de Catalunya i Balears, considera que l’increment del l'Impost de Successions i Donacions i de l'Impost sobre la Renda (IRPF), aprovat el passat 1 de maig, és una mesura que atemptarà directament contra el futur econòmic de les famílies i de les petites i mitjanes empreses.

Per a Montse González, vicepresidenta de l’APttCB, es tracta d’una reforma tributària inapropiada i desafortunada. “Ens trobem en plena pandèmia, amb més d’11.000 morts per coronavirus a Catalunya, i l’increment d’impostos com el de Successions i Donacions sembla una mesura oportunista i poc justificable. Potser no era el millor moment d’aplicar aquests augments d’impostos. Liquidar les herències ja era una tasca dura i feixuga, a nivell emocional i, en plena crisis econòmica i social, serà difícil per a moltes famílies poder fer front a l’impost i, a més, poder-ho fer en el període corresponent, si el Govern no atorga terminis i condicions especials en aquestes circumstàncies tan dures”.

L’argumentari que defensa l’APttCB i en el que creu fermament és la protecció de les empreses i dels ciutadans de Catalunya i Balears. Com a entitat “tenim l'obligació d'aportar els nostres coneixements per a un millor desenvolupament econòmic del territori i vetllar per la continuïtat i competitivitat de l’empresa familiar, tan arrelada a Catalunya”, explica Montse González.

Si la transmissió generacional es grava excessivament es corre el risc de perdre l’essència que ha mantingut les pimes al capdavant com a model d’empresa familiar, innovadora i moderna, amb la corresponent generació de llocs de treball i activitat econòmica, que és el que contribueix, en gran mesura, a la riquesa de Catalunya.

El fet de no poder aplicar la bonificació del 95% en la successió d’empreses familiars, perquè no és compatible amb la bonificació per patrimoni, afectarà l’activitat empresarial i, en el moment de liquidar una herència amb empresa familiar, la quota final serà molt superior a la que s’hauria pagat abans de l’1 de maig de 2020.

Tal com explica la vicepresidenta de l’APttCB, quan va sortir a la llum l’avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, Financeres, Administratives i del Sector Públic per al 2020 de la Generalitat de Catalunya relatives als impostos cedits del Títol II, concretament IRPF i Successions i Donacions, l’Associació es va posar en marxa, juntament amb altres col·lectius, i entre els mesos de gener i febrer, van mantenir unes entrevistes amb els grups polítics, per tal de plantejar que la pujada d’impostos a Catalunya podria provocar una deslocalització d’empreses i famílies cap a altres comunitats autònomes, per la qual cosa aconsellaven una reconsideració de la reforma dels impostos.

En aquell moment els representants dels col·lectius van presentar diverses propostes d’esmenes amb les quals demanaven, en el cas de l’IRPF, que no es modifiqués la taula autonòmica i deixar l’escala de l’impost tal com estava fins aleshores per tal d’evitar una davallada en el consum i, en conseqüència, la manca de generació de negoci i activitat del país.

Mentre que, per a l’Impost de Successions i Donacions, es demanava que no es modifiqués l’escala que grava els grups I i II, que han passat d’un coeficient multiplicador de 1,000, a 1,100 i 1,150, amb patrimoni preexistent de 500.000,01 a 2.000.000,00 i de 2.000.000,01 a 4.000.000,00, respectivament.