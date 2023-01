El taxi apuja les tarifes per al 2023 i s’encareix un 5,6 %

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat les tarifes del taxi per a l’any 2023. El servei s’apujarà un 5,6 % de mitjana. En concret, la tarifa diürna (T1) s’incrementarà en un 5,1 % i la tarifa nocturna i de caps de setmana (T2) s’encarirà un 6,2 %. A partir de gener, també s’actualitzarà el cost dels suplements i les tarifes mínimes amb taxímetre i amb preu tancat. Per exemple, la baixada de bandera augmentarà 25 cèntims, fins als 2,55 euros. Les nits i els caps de setmana, la franja on més augmenta el preu

La pujada més notable afectarà la T2, la tarifa nocturna (de 20 h de vespre a 8 del matí) i de caps de setmana (dissabtes i festius), amb un increment del 6,2 %. En aquesta tarifa, el preu per quilòmetre passarà d’1,45 euros a d’1,51 euros, és a dir, s’apujarà sis cèntims.

Pel que fa als suplements, els trajectes que tinguin com a origen o destinació l’aeroport o el moll Adossat passarà a costar 4,50 euros, 20 cèntims més. I les nits especials, com la de Sant Joan, la nit de Nadal o Cap d’Any, el suplement serà de 3,50 €, 40 cèntims més. També s’encarirà l’hora d’espera i costarà 24,68 euros.

En canvi la tarifa 4, és a dir, els trajectes de l’aeroport al moll Adossat mantindrà el preu tancat de 39 euros.

El servei s’encareix per segon any consecutiu

L’any passat les tarifes del taxi es van incrementar en un 2,8 %, mentre que el 2021 es van congelar els preus per la crisi del coronavirus.