Tanca per reformes la seu de "Els Propis" a Nou Barris, amb 95 anys d'història a l'esquena

El Centre Cultural Els Propis, entitat creada l'any 1925 com a “Asociación de propietarios y contribuyentes de las afueras de Sant Andreu del Palomar”, és l’entitat amb activitat continuada més antiga de Nou Barris.

Aquest pròxim 12 de desembre tancarà per a donar inici a unes reformes molt esperades.

En La Linterna Catalunya hem parlat amb Edgar Collado, president de l'entitat.

"Originàriament érem els interlocutors davant de l'Administració de tot allò que el barri necessitava i calia ser propietari per tal de formar-ne part. Va ser l’antecedent de les actuals Associacions de Veïns i va ser amb l’arribada d’aquestes que es va replantejar la seva activitat." explica Edgar "Amb el pas dels anys i la millora dels entorns va esdevenir un centre d’acollida per a totes aquelles entitats culturals catalanes del barri que necessitaven un espai per tal de dur a terme les seves activitats i és així com van rebre una colla sardanista, una coral, la banda o un grup de teatre."

És per aquest motiu que l’any 1996 es decideix constituir la Fundació Procat per tal de garantir i assegurar la continuïtat de la casa com a centre cultural i de difusió de la cultura .

Des de que es va crear la Fundació Procat han intentat desenvolupar una gran activitat en pro de la cultura catalana a Nou Barris, i és molt important destacar que han esdevingut un gran centre de difusió de la cultura popular i tradicional al Districte barceloní.

"Actualment allotgem a la nostra seu a diferents entitats del Districte per tal de que desenvolupin les seves activitats i concretament aquestes són, l’Agrupació Sardanista de l’Ideal d’en Clavé de les Roquetes, la Banda Simfònica de Nou Barris, la Societat Coral l’Ideal d'en Clavé, a més de cedir els nostres espais a qualsevol entitat o associació del Districte que ens ho demani per tal de realitzar les seves activitats habituals. No hi ha cap altre centre al Districte que sigui un pols d'atracció tan gran de la cultura popular i tradicional catalana." explica el president.

Durant els anys d’existència han pogut assumir tota aquesta activitat d’altres entitats amb la seva pròpia autonomia. És en aquest context que volen emprendre unes obres de rehabilitació integral de la seva seu social que es troba actualment en un estat molt preocupant amb uns importants problemes estructurals que posen en risc la continuïtat de les activitats i de les pròpies entitats si arribat el cas l’edifici hagués de tancar.

"Aquesta obra farà que es garanteixi el futur de les entitats acollides, totes elles amb una gran activitat i vinculació al districte i així mateix permetrà que disposin d’uns espais renovats que permetin fer les activitats amb una major comoditat i seguretat." ens diu Collado.

"Per això hem preparat un acte que serà un recorregut emotiu per la nostra història aquest proper 12 de decembre. Tothom està convidat." conclou el president de "Els Propis"