El tabaquisme agreuja la infecció per COVID

Fa deu anys de la darrera llei contra el tabaquisme. Com ha millorat la incidència d'aquesta adicció? Com afecta la Covid als fumadors?. Per parlar d'aquest tema hem entrevistat a La Linterna Catalunya a la Dra. Àngela Martínez Picó, presidenta de la Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum de Tabac (SCATT), ha assenyalat que, "segons les dades disponibles fins ara, l’OMS adverteix que els fumadors tenen un major risc de desenvolupar símptomes greus, de pitjor pronòstic i de morir a causa de la COVID." explica la Doctora.

"Per això són necessàries mesures de control del tabaquisme en temps de COVID, basades en campanyes de sensibilització, amb la finalitat de protegir els fumadors passius en entorns familiars i incrementar la motivació per a l’abandonament de l’hàbit del tabac en els fumadors." continua.

Martínez-Picó ens ha explicat que "hi ha una clara relació entre malalties respiratòries, tabaquisme i infecció per SARS-CoV-2. S’ha demostrat, ha afegit el Dr. Sellarés, que els receptors ACE2 tenen un paper fonamental en l’entrada del virus a les cèl·lules." ens diu i afegeix "El tabaquisme augmenta la presència d’aquests receptors. En un estudi recent, amb una anàlisi completa i rigorosa, s’ha constatat que el tabaquisme augmenta el risc de patir una pneumònia greu per COVID. També la mortalitat per aquesta infecció és més gran."

Així mateix, els pacients diagnosticats d’EPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva), directament relacionada amb el tabaquisme, després d’haver patit una infecció per COVID presenten un major risc de morir.

La vacunació en aquests casos redueix el nombre d’infeccions respiratòries i l’ús d’antibiòtics, així com el nombre de consultes mèdiques i d’ingressos a urgències. La vacunació, ha afegit la Dra. Martínez Picó, ens ajuda com a societat a disposar de més recursos sanitaris i a reduir la morbimorbilitat de la COVID 19.