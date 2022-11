Suspenen les mobilitzacions de transportistes a Catalunya previstes per a avui

La vaga de transportistes que lidera la Plataforma espanyola en Defensa del Transport no ha tingut cap seguiment a Catalunya. Les associacions majoritàries es van desapuntar de la protesta la setmana passada, però igualment aquest dilluns s'havia convocat una manifestació de camions per tallar la Gran Via a Barcelona. La protesta s'ha acabat desconvocant perquè no s'hi ha presentat ningú.

Recordem que l'aturada la convocava el mateix sindicat minoritari que ja va fer aturades a la primavera i que va col·lapsar la distribució de mercaderies a diversos punts d'Espanya. Com va passar llavors, s'esperava que a Catalunya la protesta tingues un impacte força reduït.

Els experts no esperaven que aquesta protesta hauria tingut gaire seguiment a Catalunya ni que hi hagués desabastiment, Roger Gaspa Director General de CEDAD, Consell d´empreses distribuidores d´alimentació de Catalunyacreu que "el comportament dels consumidors és cada vegada més racional".

L'última vegada que els transportistes es van aturar, el març passat, ho van fer durant tres setmanes.