No surts fora de vacances? No és la fi del món

Ara és l'època on molta gent gaudeix d'unes merescudes vacances... Però també hi ha qui no té aquesta sort. Aquest segon grup té motius per a deprimir-se? Doncs no hi ha per què. Parlem amb en Pablo Ruiz, psicòleg, ens explica com podem xalar igualment de l'estiu: "es pot desconnectar i passar-ho bé amb el temps lliure que tinguem. Des de petits hem estat conscients que aquests són els mesos destinats a viatjar i, el fet que no sigui així, ens desanima. Les vacances també són una qüestió d'actitud. Es pot aconseguir un estat de desconnexió i relaxació sempre que destinis part del teu dia a aconseguir-ho. El primer que hem de fer és ser conscients que no som els únics a qui ens passa, per molt que sembli que tothom ha sortit. Quan aquest pensament sorgeixi, també cal reflexionar sobre el perquè ho fas. El motiu pel qual vas escollir aquesta professió i què t'aporta de positiu per encoratjar-te a continuar. Hem de valorar les petites coses, aquelles que potser no obtenim a curt termini, sinó també aquelles rutines saludables, física o mentalment, que ens motiven. És important no perdre la il·lusió. Per exemple, no podem pensar en el pla que volem fer divendres a la nit quan som a diumenge. Els esdeveniments llunyans arribaran, però també cal valorar el que fem en aquest precís moment o en aquella activitat que volem fer per a relaxar-nos, com la dutxa relaxant de la nit, quedar amb aquell amic de la feina o acabar una sèrie que t'encanta. És cert que aquests mesos les xarxes socials poden afectar els qui no surtin de vacances, ja que és inevitable que ens comparem amb els altres. Per tant, és normal que es generi enveja de quins sí que poden gaudir fora de les vacances. Això sí, hem de comprendre com són les xarxes. No tot és perfecte, i només la gent publica aquelles coses positives del dia. Sentir-se bé és una qüestió de mentalitat; marcar-se objectius personals fa pujar l'autoestima, sempre que aquests tinguin lògica, però que suposin tot un repte. La satisfacció d'assolir-los és indescriptible i ajuda a valorar-se com cal".