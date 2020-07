¿Por qué no hay suficientes rastreadores en Cataluña?

Para controlar los brotes de la Covid-19 el papel de los rastreadores es esencial. Un rastreador se encarga de acotar todos los contactos que haya tenido una persona diagnosticada con la enfermedad, amigos, familiares, compañeros de trabajo, contactos sociales y poderlos aislar para no ser, a su vez, propagadores del virus.

Pero falta personal. Sí, falta personal ante una situación que era, esta vez sí, perfectamente previsible.

“Estamos muy lejos de los estándares europeos, en Cataluña deberíamos tener entre 1500 y 2000. Ahora tenemos 300”. Nos explica Josep Mª Puig, secretario general de Metges de Cataluña, “La verdad es que es difícil de explicar el por qué de la situación. Hay un precedente en Lleida con los temporeros desde hace años, duermen en la calle en una situación difícil, en condiciones de salubridad delicada, es decir, que esta situación era perfectamente previsible y es muy difícil explicar por qué no se ha hecho nada”. Nos dice Puig.

Por otro lado tenemos el refuerzo de la atención primaria que tampoco se ha producido “con los recortes se eliminaron 1000 médicos de familia y solo se han recuperado 100” explica el secretario general de Metges de Cataluña: “Cataluña no es un lugar atractivo para desempeñar la profesión, se debería empezar por un sueldo digno y una ratio de atención satisfactoria” explica Josep María

Pero, ¿tiene solución? “El problema de los rastreadores se podrá solucionar con más o menos rapidez, pero la falta de médicos no se resuelve en cuatro días. Un médico no se forma en una semana”. Concluye.

Hace cinco días se propuso a Salud que los hospitales y centros de atención primaria podrían ayudar a hacer los rastreos, pero todavía no ha obtenido respuesta. "Quizás se pecó de iluso cuando se pensó que estos brotes no estarían, que la segunda oleada seria en otoño, y esto daría tiempo a prepararse. Pero no ha estado así", ha lamentado.