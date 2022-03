El soroll a les grans ciutats europees provoca 3.600 morts a l'any

El soroll del trànsit a les ciutats europees provoca cada any 3.600 morts. Ho assenyala un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Segons aquest informe 60 milions de persones del continent eueopeu estem exposades a nivell de soroll perjudicials per la Salut. A Barcelona o a Girona, per exemple, ho estan més del 80% dels veïns. Parlem amb l'investigadora del ISGlobal la Sasha Khomenko, que ens explica que: “La Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es que la exposición al ruido esté por debajo de 53 decibelios, pero los datos de ciudades como Barcelona nos dicen que estos decibelios se están sobrepasando. La exposición al ruido es muy notable en las ciudades de toda Europa. El tráfico es la fuente principal de ruidos, pero también el tráfico de trenes, los aviones, y muchas otras fuentes. El ocio nocturno es otra fuente de ruido, pero sin duda el más estudiado es el del tráfico. Alteraciones del sueño, molestias de todo tipo, enfermedades cardio vasculares... son muchas las consecuencias negativas que tiene el ruido sobre nuestra vida diaria, y a veces estas consecuencias pueden ser realmente severas. Con estos datos en la mano está claro que se ha demostrado que el ruido es un elemento muy importante, tiene muchos efectos negativos asociados, así que creo que es muy importante poner el foco en él, recopilar datos, y que la planificación urbana y las políticas de las ciudades tengan en cuenta este ruido. Las ciudades han de pensar en implementar políticas de reducción del tráfico y reducción del ruido en general. Si este ruido se mantiene en el tiempo, el stress se cronifica y aumentan estas dolencias y problemas de salud derivados de este ruido”