Cada dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens esplica les darreres novetats tecnològiques del mercat.

• Sony entra en el mercat dels drons amb Airpeak, un model pensat per a producció de vídeo i fotografia professional



En el CES 2021 ha resultat ser l'escenari triat per a donar a conèixer aquesta iniciativa amb la qual Sony vol competir amb marques tan establertes com DJI.

Airpeak és descrit com un projecte avançat amb el qual Sony vol demostrar la seva vàlua en àrees com la intel·ligència artificial i la robòtica, tot això al mateix temps que posa en valor les capacitats fotogràfiques i de vídeo de les quals són algunes de les seves càmeres més populars.



• Qualcomm presenta la nova generació del seu lector de petjades ultrasònic, que promet ser un 50% més ràpid



Qualcomm ha anunciat el 3D Sonic Sensor Gen 2, la nova generació del seu lector de petjades ultrasònic sota la pantalla que aspira ser una de les característiques dels pròxims mòbils topi de gamma. El sensor ocupa una major superfície i promet ser més ràpid i fiable que l'anterior versió de 2018. A més, la companyia estatunidenca assegura que pot identificar l'empremta dactilar fins i tot quan els dits estan humits.



• Amazon ja embeni les seves pròpies Smart TVs



AmazonBasics és la marca blanca de Amazon. A través d'ella, el gegant del comerç electrònic embeni tot tipus de dispositius i productes, la signatura ha llançat a l'Índia les seves dues primeres Smart TVs amb Fire US.

Aquests tenen unes dimensions de 55 i 50 polzades, respectivament, amb resolució 4K. El preu oficial del són uns 629 i 741 euros, respectivament

Tots dos comparteixen la resolució 4K UHD, la compatibilitat amb contingut HDR i Dolby Vision i la possibilitat de reproduir so Dolby Atmos.

Aquest sistema operatiu ja el coneixem gràcies als Fire TV Estic. Gràcies a ell, els usuaris poden accedir a més de 5.000 aplicacions de tota mena, incloent Netflix, Disney+, YouTube i, per descomptat,Prime Vídeo.



• LG mostra el seu futur mòbil amb pantalla "enrotllable"



Ha dit LG textualment que en l'esdeveniment d'avui han mostrat "les primeres imatges del projecte de telèfon intel·ligent enrotllable", donant-li oficialment el nom d'LG Rollable

L'LG Rollable, serà un format similar al que vam veure de TCL i al OPPO X 2021, és a dir, una espècie de pantalla extensible.

Pel que sembla, l'LG Rollable en el seu format més de telèfon intel·ligent mostraria un panell de 6,8 polzades de diagonal, mentre que en estirar-lo veuríem un de 7,4 polzades



• Bethesda Softworks i MachineGames treballen en un joc d'Indiana Jones



Indiana Jones torna als videojocs. Així ho ha anunciat Bethesda Softworks després de revelar que MachineGames es troba treballant en un nou títol del qual encara trigarem un temps a saber alguna cosa. El projecte compta amb el suport de Lucasfilm Games, la recuperada divisió de Lucasfilm que s'encarrega de vetllar i promocionar les seves propietats intel·lectuals dins de la indústria del videojoc